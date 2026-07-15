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"Закон Грэмма" может стать приговором для Кремля: Портников объяснил, почему это больше, чем санкции

Журналист считает, что документ способен не только сократить доходы России, но и запустить долговременный кризис ее нефтяной отрасли

15 июля 2026, 15:10
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Кравцев Сергей

После смерти американского сенатора Линдси Грэма законопроект об усилении санкций против России приобрел особое политическое значение. Если документ будет принят в ближайшее время, он войдет в историю как "закон Грэмма" и станет своеобразным политическим завещанием одного из самых влиятельных сторонников жесткого давления на Кремль. Такое мнение высказал сегодня журналист Виталий Портников.

"Закон Грэмма" может стать приговором для Кремля: Портников объяснил, почему это больше, чем санкции

Кремль. Фото: из открытых источников

По его убеждению, главная идея законопроекта заключается не только во введении новых ограничений против России, но и в создании мощного механизма давления на страны, продолжающие покупать российскую нефть. Даже если президент США получает право самостоятельно решать, когда применять новые пошлины, сама угроза их введения может вынудить импортеров постепенно отказываться от сотрудничества с Москвой.

Виталий Портников обращает внимание, что подобные процессы уже начинают проявляться на отдельных рынках, в частности, в Индии, где интерес к российской нефти постепенно ослабевает. По его мнению, если одновременно с санкционным давлением Украина и дальше будет наносить удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, Кремль столкнется не только с кризисом переработки, но и с необходимостью сокращать саму добычу нефти.

Журналист уверен, что именно лишение России энергетических доходов способно существенно ограничить ее возможности финансировать войну и агрессивную внешнюю политику. По его мнению, ослабление нефтяной отрасли может стать одним из наиболее эффективных инструментов долгосрочного сдерживания Кремля.

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