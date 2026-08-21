Закінчення війни в Україні стане справжньою катастрофою: озвучено тривожний сценарій

Припинення вогню в Україні, на переконання експертів і військових, могло б стати першою вагомою ознакою вірогідного припинення війни. Водночас якщо між Україною та Росією буде досягнуто домовленості про припинення вогню, це ще не означатиме миттєвого повернення до нормального життя. Перший період після зупинки бойових дій, найімовірніше, залишатиметься складним: країна матиме значні руйнування, мільйони людей, які були змушені залишити свої домівки, та економіку, що потребуватиме масштабних інвестицій і міжнародної підтримки. Водночас саме надійні гарантії безпеки та збереження здатності України захищатися будуть ключовими умовами тривалого перемир’я. До чого варто готуватися українцям у перший рік після закінчення війни: Видання "Коментарі" дізналося версії з цього приводу у трьох моделей штучного інтелекту.

Фото: портал "Коментарі"

Чат-бот Copilot стверджує, що у перший рік після припинення вогню Україна зосередиться на відновленні економіки та інфраструктури. Це означатиме масштабні будівельні програми, залучення міжнародних інвестицій і підтримку союзників. Водночас держава буде змушена вирішувати соціальні проблеми: повернення переселенців, реабілітацію військових та інтеграцію тих, хто пережив окупацію. Суспільство очікуватиме швидких змін, але процес відновлення буде складним і тривалим.

З іншого боку, залишиться фактор безпеки. Росія може використати паузу для перегрупування, тому Україна буде змушена зберігати високий рівень оборонної готовності. Це означатиме значні витрати на армію та ППО навіть у мирний час. Ставлення до влади залежатиме від того, наскільки ефективно вона зможе поєднати відновлення з гарантіями безпеки. Якщо успіхи будуть очевидними, суспільство зміцнить довіру до держави. Якщо ж процес затягнеться, можливе розчарування й політична напруга.

За версією чат-боту Gemini, перший рік після припинення вогню стане для України не точкою процвітання, а фазою складного переходу від виживання до відбудови. Зупинка боїв зніме загрозу знищення держави та запустить західні інвестиції в інфраструктуру, проте оголить гостру демографічну та кадрову кризу. Головними викликами для економіки стануть брак робочої сили, інтеграція сотень тисяч демобілізованих ветеранів у цивільне життя та турбулентність через скорочення воєнного держзамовлення.

У соціально-політичній сфері відновляться конкуренція та дискусії про вибори на тлі високого запиту на справедливість і боротьбу з корупцією. Оскільки ризик нової агресії РФ залишатиметься стримуючим фактором для довгострокового бізнесу, країна існуватиме в режимі "озброєного миру". Ключовим завданням держави стане утримання високої боєздатності армії та зміцнення оборони навіть у період відносного затишшя.

Чат-бот ChatGPT вважає, що навіть через рік після припинення бойових дій Україна залишатиметься значно більш мілітаризованою державою, ніж до 2022 року. Київ навряд чи піде на суттєве скорочення армії чи оборонних витрат, адже ризик нового російського наступу нікуди не зникне. Навпаки, Україна буде зацікавлена у збереженні потужних ЗСУ, розвитку власного виробництва ракет, дронів та іншого озброєння, а також подальшому посиленні оборонно-промислового комплексу. Це буде своєрідний "озброєний мир", коли активних бойових дій немає, але країна постійно готова до можливого загострення. Саме тому вирішальними стануть реальні гарантії безпеки та довгострокова підтримка партнерів.

Водночас припинення вогню може відкрити Україні шлях до масштабного економічного відновлення. З'явиться можливість активніше відбудовувати житло, енергетику, транспорт та промисловість, залучати іноземний капітал і створювати умови для повернення українців з-за кордону. Проте економічний прорив буде можливим лише за умови достатньо надійного перемир'я. Якщо бізнес і міжнародні інвестори залишатимуться переконаними, що Росія може відновити наступ у будь-який момент, великі кошти навряд чи підуть в Україну.

Таким чином, усі три версії ШІ вважають, що через рік після припинення вогню Україна буде суттєво іншою, але це не означає, що слабшою: за умови збереження сильної армії, отримання дієвих гарантій безпеки, активної євроінтеграції та залучення масштабних ресурсів на відбудову країна зможе поступово перейти від економіки виживання до економіки розвитку. Водночас саме припинення бойових дій не повинно стати сигналом для послаблення оборони, адже головним критерієм успіху через рік буде не кількість відновлених будинків, а те, чи вдалося реально знизити ризик нового російського вторгнення.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що країна має чотири місяці, аби не поступитися Росії та створити умови для зміни ситуації на фронті. Військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що цей термін може бути пов'язаний із потенційним вікном для активізації переговорів, яке може відкритися ближче до листопада.