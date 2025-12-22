Закінчення війни усе ближче: до укладання мирної угоди залишилося 5%

Президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що світ уперше за тривалий час підійшов максимально близько до завершення війни Росії проти України. За його словами, до укладання мирної угоди залишилося близько 5% роботи, однак саме цей етап є найскладнішим й найчутливішим.

Президент Фінляндії Александер Стубб. Фото з відкритих джерел

Александер Стубб під час ефіру Fox News розповів, що під час нещодавніх переговорів у Берліні західні союзники продемонстрували безпрецедентну єдність. Йдеться про спільне прагнення Європи, України та США до справедливого й тривалого миру, а також про необхідність чітких і надійних гарантій безпеки для України. За його словами, саме ці два питання стали фундаментом нинішнього переговорного процесу, а війна в Україні наблизилася до свого закінчення.

"Одним із них було те, що Європа, Україна та Сполучені Штати були єдині у своєму прагненні досягти справедливого та тривалого миру... а другим – ідея гарантій безпеки для України. Отже, ми майже досягли мети, але найскладніші 5% все ще залишилися", — сказав Стубб.

За словами фінського лідера, позиція Росії під час приватних переговорів щодо мирної угоди може бути більш гнучкою, ніж риторика Путіна. Разом з тим Стубб вказує, що головна ціль РФ залишається без змін і полягає у знищенні України.

Стубб також підтвердив, що підтримує регулярні контакти з представниками США, зокрема з Дональдом Трампом та його радниками. За його словами, у мирних переговорах ключову роль відіграє економічний тиск на Росію. Стубб переконаний, якщо Росія відкине узгоджену Україною, Європою та США мирну угоду, Захід має бути готовим до подальшого посилення санкцій.

