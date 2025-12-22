Окончание войны все ближе: до заключения мирного соглашения осталось 5%

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что мир впервые за долгое время подошел максимально близко к завершению войны России против Украины. По его словам, до заключения мирного соглашения осталось около 5% работы, однако именно этот этап является самым сложным и чувствительным.

Президент Финляндии Александер Стубб. Фото из открытых источников

В эфире Fox News Александер Стубб рассказал, что во время недавних переговоров в Берлине западные союзники продемонстрировали беспрецедентное единство. Речь идет о совместном стремлении Европы, Украины и США к справедливому и длительному миру, а также о необходимости четких и надежных гарантий безопасности для Украины. По его словам, именно эти два вопроса стали фундаментом нынешнего переговорного процесса, а война в Украине приблизилась к своему окончанию.

"Одним из них было то, что Европа, Украина и Соединенные Штаты были единственными в своем стремлении достичь справедливого и продолжительного мира... а вторым – идея гарантий безопасности для Украины. Следовательно, мы почти достигли цели, но самые сложные 5% все еще остались", — сказал Стубб.

По словам финского лидера, позиция России во время частных переговоров по мирному соглашению может быть более гибкой, чем риторика Путина. Вместе с тем Стубб отмечает, что главная цель РФ остается без изменений и заключается в уничтожении Украины.

Стубб также подтвердил, что поддерживает регулярные контакты с представителями США, в частности, с Дональдом Трампом и его советниками. По его словам, в мирных переговорах ключевую роль играет экономическое давление на Россию. Стубб убежден, если Россия отвергнет согласованное Украиной, Европой и США мирное соглашение, Запад должен быть готов к дальнейшему усилению санкций.

