Захід зіграв злий жарт з постачанням ППО Україні: розкрито цинічний сценарій

Україна вже стала невід'ємною частиною військової системи НАТО, хоча формальне членство в Альянсі може поступово втрачати свою політичну вагу. Таку думку висловив політолог Віталій Кулик, коментуючи перспективи євроатлантичної інтеграції та підходи західних партнерів до підтримки Києва.

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За словами експерта, українські військові вже давно працюють за стандартами НАТО.

"Достатньо подивитися методичні матеріали та підручники для військовослужбовців різних родів військ, щоб побачити: від радянської системи вже нічого не залишилося. Ми живемо за стандартами НАТО — від тактики малих груп до планування великих операцій", – зазначив Куликк.

Окремо експерт прокоментував політику західних союзників щодо військової допомоги Україні. Він переконаний, що США та європейські країни свідомо уникають кроків, які можуть призвести до прямої ескалації з Росією.

"Наші партнери бояться дійсно воювати. Вони дають стільки, щоб ми вистояли, але не стільки, щоб кардинально змінити ситуацію на фронті", – заявив політолог.

За його словами, обмеження в постачанні сучасних систем ППО, зокрема антибалістичних комплексів, можуть використовуватися як додатковий інструмент політичного впливу.

"Нас підштовхують до договороздатності. Водночас говорити, що нам усе перекрили, неправильно — США продовжують обмін розвідданими та не блокують закупівлю американської зброї за європейські кошти", – підсумував Кулик.

На його переконання, Україна має продовжувати інтеграцію із Заходом, але водночас активно розвивати власний оборонно-промисловий комплекс, нарощувати виробництво озброєння та зміцнювати військову самостійність.

Портал "Коментарі" вже писав, що політолог Андрій Вігірінський вважає, що завершення умовного 40-денного етапу посиленого тиску на Росію не означає провалу стратегії примушення Кремля до миру. Водночас, за його словами, результати кампанії мають стати підставою для аналізу та коригування методів.