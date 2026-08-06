Запад сыграл злую шутку с поставками ПВО Украине: раскрыт циничный сценарий

Украина уже стала неотъемлемой частью военной системы НАТО, хотя формальное членство в Альянсе может постепенно терять свой политический вес. Такое мнение высказал политолог Виталий Кулик, комментируя перспективы евроатлантической интеграции и подходы западных партнеров по поддержке Киева.

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По словам эксперта, украинские военные уже давно работают по стандартам НАТО.

"Достаточно посмотреть методические материалы и учебники для военнослужащих разных родов войск, чтобы увидеть: от советской системы уже ничего не осталось. Мы живем по стандартам НАТО — от тактики малых групп до планирования крупных операций", — отметил Куликк.

Отдельно эксперт прокомментировал политику западных союзников по военной помощи Украине. Он убежден, что США и европейские страны сознательно уходят от шагов, которые могут привести к прямой эскалации с Россией.

"Наши партнеры боятся действительно воевать. Они дают столько, чтобы мы выстояли, но не столько, чтобы кардинально изменить ситуацию на фронте", – заявил политолог.

По его словам, ограничения в поставке современных систем ПВО, в частности, антибаллистических комплексов, могут использоваться как дополнительный инструмент политического влияния.

"Нас подталкивают к договороспособности. В то же время, говорить, что нам все перекрыли, неправильно — США продолжают обмен разведданными и не блокируют закупку американского оружия за европейские средства", – подытожил Кулик.

По его убеждению, Украина должна продолжать интеграцию с Западом, но вместе с тем активно развивать собственный оборонно-промышленный комплекс, наращивать производство вооружения и укреплять военную самостоятельность.

Портал "Комментарии" уже писал , что политолог Андрей Вигиринский считает, что завершение условного 40-дневного этапа усиленного давления на Россию не означает провала стратегии принуждения Кремля к миру. В то же время, по его словам, результаты кампании должны стать основанием для анализа и корректировки методов.