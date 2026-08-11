Захід вирішив остаточно кинути Україну напризволяще: політолог жорстко розніс союзників

Росія навряд чи погодиться на змістовні переговори, доки зберігатиме можливість завдавати Україні балістичних ударів. Таку оцінку висловив політолог Євген Магда, коментуючи висновки Інституту вивчення війни.

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Експерт вважає, що Захід досі припускається серйозної помилки, намагаючись оцінювати Володимира Путіна за правилами демократичної політики. Зокрема, західні аналітики часто виходять із того, що російський лідер має зважати на вибори, суспільну думку чи моральні обмеження.

"Вони дивляться на нього як політика, який є відповідальним, який повинен думати про прийдешні вибори. Чорта з два він про них думає", — заявив Магда.

За його словами, Захід також недооцінює масштаб українського спротиву. Україна протистоїть значно більшій державі з ядерним арсеналом і водночас стримує загрозу, яка стосується всієї Європи.

Водночас Магда наголосив, що західна допомога залишається недостатньою за обсягами. На його думку, Україна отримує значну підтримку, однак озброєння часто надходить не в тій кількості, яка потрібна для ефективного протистояння Росії.

"Витратні матеріали ніколи Україні не надаються в тому обсязі, який їй потрібен", — зазначив політолог.

Експерт також попередив про ризик подальшої агресії Кремля. Він не виключив, що Москва може спробувати перевірити готовність НАТО до реальної відповіді, зокрема через провокацію або обмежений удар по одній із країн Балтії.

Магда вважає, що стримування Росії потребує конкретних дій, а не лише заяв.

"Коли Захід прийме рішення, що він спроможний давати Росії відсіч, тоді ця відсіч буде", — сказав він.

Політолог також закликав Україну наполегливо говорити про необхідність демонтажу російської імперської системи та не погоджуватися на імітацію миру.

"В цій війні не може бути імітації", — резюмував Магда.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія може готуватися до нового етапу ескалації війни проти України. На це вказують посилення ракетних ударів по українських містах, спроби активізувати наступ на Донбасі та зміни у військовому командуванні РФ.