Запад решил окончательно бросить Украину на произвол судьбы: политолог жестко разнес союзников

Россия вряд ли согласится на содержательные переговоры, пока будет сохранять возможность наносить Украине баллистические удары. Такую оценку высказал политолог Евгений Магда, комментируя заключение Института изучения войны.

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Эксперт считает, что Запад до сих пор допускает серьезную ошибку, пытаясь оценивать Владимира Путина по правилам демократической политики. В частности, западные аналитики часто исходят из того, что российский лидер должен учитывать выборы, общественное мнение или моральные ограничения.

"Они смотрят на него как ответственный политик, который должен думать о грядущих выборах. Черта с два он о них думает", — заявил Магда.

По его словам, Запад также недооценивает масштаб украинского сопротивления. Украина противостоит значительно большему государству с ядерным арсеналом и одновременно сдерживает угрозу всей Европы.

В то же время Магда подчеркнул, что западная помощь остается недостаточной по объемам. По его мнению, Украина получает значительную поддержку, однако вооружение часто поступает не в том количестве, которое необходимо для эффективного противостояния России.

"Расходные материалы никогда Украине не предоставляются в том объеме, который ей нужен", — отметил политолог.

Эксперт также предупредил о риске дальнейшей агрессии Кремля. Он не исключил, что Москва может попытаться проверить готовность НАТО к реальному ответу, в частности из-за провокации или ограниченного удара по одной из стран Балтии.

Магда считает, что сдерживание России требует конкретных действий, а не только заявлений.

"Если Запад примет решение, что он способен давать России отпор, тогда этот отпор будет", — сказал он.

Политолог также призвал Украину упорно говорить о необходимости демонтажа российской имперской системы и не соглашаться на имитацию мира.

"В этой войне не может быть имитации", — резюмировал Магда.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может готовиться к новому этапу эскалации войны против Украины. На это указывают на усиление ракетных ударов по украинским городам, попытки активизировать наступление на Донбассе и изменения в военном командовании РФ.