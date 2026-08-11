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Запад решил окончательно бросить Украину на произвол судьбы: политолог жестко разнес союзников

Политолог считает, что Запад ошибается в попытках спрогнозировать действия Кремля и перейти от ограниченной помощи Украине к реальному сдерживанию России.

11 августа 2026, 22:20
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Клименко Елена

Россия вряд ли согласится на содержательные переговоры, пока будет сохранять возможность наносить Украине баллистические удары. Такую оценку высказал политолог Евгений Магда, комментируя заключение Института изучения войны.

Запад решил окончательно бросить Украину на произвол судьбы: политолог жестко разнес союзников

Фото: из открытых источников

Эксперт считает, что Запад до сих пор допускает серьезную ошибку, пытаясь оценивать Владимира Путина по правилам демократической политики. В частности, западные аналитики часто исходят из того, что российский лидер должен учитывать выборы, общественное мнение или моральные ограничения.

"Они смотрят на него как ответственный политик, который должен думать о грядущих выборах. Черта с два он о них думает", — заявил Магда.

По его словам, Запад также недооценивает масштаб украинского сопротивления. Украина противостоит значительно большему государству с ядерным арсеналом и одновременно сдерживает угрозу всей Европы.  

В то же время Магда подчеркнул, что западная помощь остается недостаточной по объемам. По его мнению, Украина получает значительную поддержку, однако вооружение часто поступает не в том количестве, которое необходимо для эффективного противостояния России.

"Расходные материалы никогда Украине не предоставляются в том объеме, который ей нужен", — отметил политолог.

Эксперт также предупредил о риске дальнейшей агрессии Кремля. Он не исключил, что Москва может попытаться проверить готовность НАТО к реальному ответу, в частности из-за провокации или ограниченного удара по одной из стран Балтии.

Магда считает, что сдерживание России требует конкретных действий, а не только заявлений.

"Если Запад примет решение, что он способен давать России отпор, тогда этот отпор будет", — сказал он.

Политолог также призвал Украину упорно говорить о необходимости демонтажа российской имперской системы и не соглашаться на имитацию мира.

"В этой войне не может быть имитации", — резюмировал Магда.

Портал "Комментарии" уже писал , что Россия может готовиться к новому этапу эскалации войны против Украины. На это указывают на усиление ракетных ударов по украинским городам, попытки активизировать наступление на Донбассе и изменения в военном командовании РФ.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=G0daT5QLxko
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