Захід України зранку під масованим ударом РФ: у обласному центрі терміново оголосили загрозу

У середу вранці, 27 травня, в низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу через активність ворожих безпілотників. За даними мапи тривог, сигнал небезпеки поширився одразу на кілька областей.

Станом на 09:15 тривога діяла у Запорізькій області, окремих районах Херсонщини та Чернігівщини. Водночас стало відомо, що один із російських дронів зайшов у повітряний простір Львівської області.

Повітряні сили повідомили, що безпілотник фіксувався на північному заході регіону та рухався у напрямку Жовкви і Львова, що становило безпосередню загрозу для обласного центру.

Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців не ігнорувати сигнали тривоги та негайно прямувати в укриття, наголосивши, що ворожий "Шахед" рухається у бік міста. Пізніше начальник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив підвищений рівень небезпеки для Львова та області.

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в ніч на 27 травня російські війська здійснили масовану атаку із застосуванням ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та "Італмас", а також дронів-імітаторів. Загалом було запущено 163 БпЛА, з яких 150 вдалося збити або подавити силами протиповітряної оборони.

Попри значний відсоток перехоплених цілей, частина дронів змогла прорватися вглиб території країни, що й спричинило оголошення тривог у низці областей та підвищену увагу до західних регіонів України.

