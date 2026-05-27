Запад Украины с утра под массированным ударом РФ: в областном центре срочно объявили угрозу

В среду утром, 27 мая, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за активности вражеских беспилотников. По данным карты тревог, сигнал опасности распространился сразу на несколько областей.

По состоянию на 09.15 тревога действовала в Запорожской области, отдельных районах Херсонщины и Черниговщины. В то же время стало известно, что один из российских дронов вошел в воздушное пространство Львовской области.

Воздушные силы сообщили, что беспилотник фиксировался на северо-западе региона и двигался в направлении Жовквы и Львова, что представляло непосредственную угрозу для областного центра.

Мэр Львова Андрей Садовый призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги и немедленно направляться в укрытие, отметив, что вражеский "Шахед" двигается в сторону города. Позже начальник Львовской ОВ Максим Козицкий подтвердил повышенный уровень опасности для Львова и области.

Между тем в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 27 мая российские войска совершили массированную атаку с применением ударных беспилотников разных типов, в частности Shahed, Гербера и Италмас, а также дронов-имитаторов. В общей сложности было запущено 163 БпЛА, из которых 150 удалось сбить или подавить силами противовоздушной обороны.

Несмотря на значительный процент перехваченных целей, часть дронов смогла прорваться вглубь территории страны, что и повлекло за собой объявление тревог в ряде областей и повышенное внимание к западным регионам Украины.

