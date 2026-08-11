Захід почав сприймати вбивства Путіна в Україні нормою: Банкову розгромили за фатальну помилку

Західні суспільства поступово звикають до новин про російські ракетні удари по Україні, через що війна ризикує перетворитися для партнерів Києва на щоденну рутину. Політолог Ігор Рейтерович вважає таку тенденцію небезпечною, адже зниження уваги може впливати і на готовність Заходу продовжувати підтримку України.

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За словами експерта, після кількох років повномасштабної війни у європейців справді сформувалася певна втома від постійного потоку новин про обстріли, загиблих цивільних та руйнування.

Рейтерович зазначає, що для українців така реакція може здаватися абсурдною, адже війна безпосередньо впливає на життя країни. Водночас західні суспільства мають власні проблеми, які часто витісняють українську тематику з інформаційного порядку денного.

"Є певна втома. З нашого боку це смішно виглядає, але треба розуміти, що західні суспільства живуть в іншій атмосфері", — пояснив політолог.

На його думку, саме тому чергові масовані атаки Росії можуть сприйматися не як надзвичайна подія, а як ще одна новина серед багатьох інших.

Водночас Рейтерович наголосив, що проблема стосується не лише західної аудиторії, а й роботи української дипломатії. Представники України в інших країнах повинні постійно нагадувати про війну, але робити це так, щоб не викликати роздратування у суспільств партнерів.

"Їхнім головним завданням є постійно нагадувати про російсько-українську війну", — зазначив експерт.

Політолог вважає, що Україні необхідно шукати баланс між збереженням уваги до війни та врахуванням внутрішнього порядку денного країн-партнерів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія не має достатніх власних запасів і виробничих можливостей, щоб регулярно запускати по Україні сотню балістичних ракет за один удар. Для нарощування таких атак Москва змушена використовувати допомогу Північної Кореї, зокрема ракети KN-23 та KN-24.