logo_ukra

BTC/USD

63620

ETH/USD

1880.88

USD/UAH

44.87

EUR/UAH

51.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Захід почав сприймати вбивства Путіна в Україні нормою: Банкову розгромили за фатальну помилку
commentss НОВИНИ Всі новини

Захід почав сприймати вбивства Путіна в Україні нормою: Банкову розгромили за фатальну помилку

Політолог пояснив, чому масовані атаки Росії поступово втрачають увагу західної аудиторії та що має зробити Україна

11 серпня 2026, 21:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Західні суспільства поступово звикають до новин про російські ракетні удари по Україні, через що війна ризикує перетворитися для партнерів Києва на щоденну рутину. Політолог Ігор Рейтерович вважає таку тенденцію небезпечною, адже зниження уваги може впливати і на готовність Заходу продовжувати підтримку України.

Захід почав сприймати вбивства Путіна в Україні нормою: Банкову розгромили за фатальну помилку

Фото: з відкритих джерел

За словами експерта, після кількох років повномасштабної війни у європейців справді сформувалася певна втома від постійного потоку новин про обстріли, загиблих цивільних та руйнування.

Рейтерович зазначає, що для українців така реакція може здаватися абсурдною, адже війна безпосередньо впливає на життя країни. Водночас західні суспільства мають власні проблеми, які часто витісняють українську тематику з інформаційного порядку денного.

"Є певна втома. З нашого боку це смішно виглядає, але треба розуміти, що західні суспільства живуть в іншій атмосфері", — пояснив політолог. 

На його думку, саме тому чергові масовані атаки Росії можуть сприйматися не як надзвичайна подія, а як ще одна новина серед багатьох інших.

Водночас Рейтерович наголосив, що проблема стосується не лише західної аудиторії, а й роботи української дипломатії. Представники України в інших країнах повинні постійно нагадувати про війну, але робити це так, щоб не викликати роздратування у суспільств партнерів.

"Їхнім головним завданням є постійно нагадувати про російсько-українську війну", — зазначив експерт. 

Політолог вважає, що Україні необхідно шукати баланс між збереженням уваги до війни та врахуванням внутрішнього порядку денного країн-партнерів.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія не має достатніх власних запасів і виробничих можливостей, щоб регулярно запускати по Україні сотню балістичних ракет за один удар. Для нарощування таких атак Москва змушена використовувати допомогу Північної Кореї, зокрема ракети KN-23 та KN-24.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=ONSIhKzqILI
Теги:

Новини

Всі новини