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Запад начал воспринимать убийства Путина в Украине нормой: Банковую разгромили за роковую ошибку

Политолог объяснил, почему массированные атаки России постепенно теряют внимание западной аудитории и что должно сделать Украина

11 августа 2026, 21:00
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Клименко Елена

Западные общества постепенно привыкают к новостям о российских ракетных ударах по Украине, поэтому война рискует превратиться для партнеров Киева в ежедневную рутину. Политолог Игорь Рейтерович считает такую тенденцию опасной, ведь снижение внимания может влиять и на готовность Запада продолжать поддержку Украины.

Запад начал воспринимать убийства Путина в Украине нормой: Банковую разгромили за роковую ошибку

Фото: из открытых источников

По словам эксперта, после нескольких лет полномасштабной войны у европейцев действительно сформировалась определенная усталость от постоянного потока новостей об обстрелах, погибших гражданских и разрушениях.

Рейтерович отмечает, что для украинцев такая реакция может показаться абсурдной, ведь война оказывает непосредственное влияние на жизнь страны. В то же время западные общества имеют собственные проблемы, которые часто вытесняют украинскую тематику по информационной повестке дня.

"Есть определенная усталость. С нашей стороны, это смешно выглядит, но надо понимать, что западные общества живут в другой атмосфере", — пояснил политолог.

По его мнению, именно поэтому очередные массированные атаки России могут восприниматься не как чрезвычайное событие, а еще одна новость среди многих других.

В то же время Рейтерович подчеркнул, что проблема касается не только западной аудитории, но работы украинской дипломатии. Представители Украины в других странах должны постоянно напоминать о войне, но делать это так, чтобы не вызвать раздражение у обществ партнеров.

"Их главной задачей является постоянно напоминать о российско-украинской войне", — отметил эксперт.

Политолог считает, что Украине необходимо искать баланс между сохранением внимания к войне и учетом внутренней повестки дня стран-партнеров.

Портал "Комментарии" уже писал , что у России нет достаточных собственных запасов и производственных возможностей, чтобы регулярно запускать по Украине сотню баллистических ракет за один удар. Для наращивания таких атак Москва вынуждена использовать помощь Северной Кореи, в частности, ракеты KN-23 и KN-24.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ONSIhKzqILI
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