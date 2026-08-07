Захід остаточно позбвавляє Україну можливості на перемогу: експерт ошелешив прогнозом

Після того як Україна змогла стримати російський наступ і завдала низки відчутних ударів по військовій та економічній інфраструктурі РФ, ключове питання полягає вже не лише у діях Києва, а й у готовності західних союзників посилити підтримку. На цьому наголосив політолог Валерій Клочок, коментуючи матеріал Bloomberg про ризики втрати шансу для завершення війни.

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За словами експерта, автори американського видання звертають увагу на те, що Україна виконала свою частину роботи, продемонструвавши здатність не лише оборонятися, а й перехоплювати ініціативу на полі бою.

"Україна вже зробила все можливе на полі бою. Тепер вирішальний вибір мають зробити США та Європа разом – надати необхідну допомогу або знову втратити шанс наблизити завершення війни", – зазначив Клочок, переказуючи головний висновок публікації.

Політолог звернув увагу, що нині країни Заходу діють обережно. За його словами, Європейський Союз продовжує санкційний тиск на Росію, однак нові рішення поки не виглядають достатньо масштабними.

"Я не бачу якихось семимильних кроків у цьому напрямку від наших європейських партнерів", – наголосив експерт.

Окремо Клочок прокоментував позицію президента США Дональда Трампа. За його словами, американський лідер продовжує називати себе посередником і пояснює неможливість передачі додаткових ракет Patriot дефіцитом власних запасів.

Водночас у центрі уваги залишається законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про нові санкції проти Росії, який уже розглядає Сенат США. На думку політолога, саме рішення Вашингтона можуть суттєво вплинути на подальший перебіг подій.

Портал "Коментарі" вже писав, що можливі удари по Москві здатні серйозно вплинути на суспільні настрої в Росії та спровокувати нову хвилю еміграції. Таку думку висловив український журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, коментуючи вплив війни на російське суспільство.