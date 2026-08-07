Запад окончательно лишает Украину возможности на победу: эксперт ошарашил прогнозом

После того как Украина смогла сдержать российское наступление и нанесла ощутимые удары по военной и экономической инфраструктуре РФ, ключевой вопрос заключается уже не только в действиях Киева, но и в готовности западных союзников усилить поддержку. Об этом заявил политолог Валерий Клочок, комментируя материал Bloomberg о рисках потери шанса для завершения войны.

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По словам эксперта, авторы американского издания обращают внимание на то, что Украина проделала свою часть работы, продемонстрировав способность не только обороняться, но и перехватывать инициативу на поле боя.

"Украина уже сделала все возможное на поле боя. Теперь решающий выбор должны сделать США и Европа вместе – предоставить необходимую помощь или снова упустить шанс приблизить завершение войны", – отметил Клочок, пересказывая главный вывод публикации.

Политолог обратил внимание, что в настоящее время страны Запада действуют осторожно. По его словам, Европейский Союз продолжает санкционное давление на Россию, однако новые решения пока не выглядят достаточно масштабными.

"Я не вижу каких-либо семимильных шагов в этом направлении от наших европейских партнеров", – подчеркнул эксперт.

Отдельно Клочок прокомментировал позицию президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер продолжает называть себя посредником и объясняет невозможность передачи дополнительных ракет Patriot дефицитом собственных запасов.

В то же время в центре внимания остается законопроект сенатора Линдси Грэмма о новых санкциях против России, который уже рассматривает Сенат США. По мнению политолога, именно решения Вашингтона могут оказать существенное влияние на дальнейшее течение событий.

Портал "Комментарии" уже писал , что возможные удары по Москве способны серьезно повлиять на общественные настроения в России и спровоцировать новую волну эмиграции. Такое мнение высказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников, комментируя влияние войны на российское общество.