Захарова знову зайшлася в істериці: “київські канікули закінчились”

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Кречмаровская Наталия
У середу, 15 липня, столицю України відвідали європейські партнери. Того дня російські війська запустили реактивні дрони, деякі з них становили потенційну загрозу Києву. Тому у столиці оголосили повітряну тривогу.
Марія Захарова. Фото з відкритих джерел
Представниця російського МЗС Марія Захаров не оминула увагою візит високих європейських гостей у Київ.
Офіційний представник МЗС РФ прокоментувала поведінку голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн у Києві під час повітряної тривоги.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що міністр російського МЗС Сергій Лавров неодноразово попереджав дипломатичні представництва різних країн, які знаходяться в Києві, про системні удари та радив евакуювати працівників. А тим часом проблеми виникли у російського дипкорпусу у Швеції.
Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про черговий напад з використанням дрона на посольство РФ у Швеції. За її словами, деякі обставини говорять про те, що це не просто провокація, а “відверта спроба залякування співробітників російської місії”. Однак, як зазначила вона, це не вдасться. Захарова акцентувала, що подібні інциденти набули у Стокгольмі систематичного характеру.