Захарова знову зайшлася в істериці: “київські канікули закінчились”

У середу, 15 липня, столицю України відвідали європейські партнери. Того дня російські війська запустили реактивні дрони, деякі з них становили потенційну загрозу Києву. Тому у столиці оголосили повітряну тривогу.

Марія Захарова. Фото з відкритих джерел

Представниця російського МЗС Марія Захаров не оминула увагою візит високих європейських гостей у Київ.

"Київські канікули закінчилися", — так Захарова прокоментувала хованки Урсули фон дер Ляйєн у бомбосховищі.

Офіційний представник МЗС РФ прокоментувала поведінку голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн у Києві під час повітряної тривоги.

“Чому пані фон дер Ляйєн сховалася так глибоко, Маріє Володимирівно? І — побачивши поблизу війну, винуватицею якої теж сама і є — чи прозріє? Або — страх скував надовго цю "фрау"? Західникам треба засвоїти: київські канікули закінчилися, – відповіла Марія Захарова, – і нема чого туди більше тягатися”, — розмістила у своєму пабліку розмову Захарова.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що міністр російського МЗС Сергій Лавров неодноразово попереджав дипломатичні представництва різних країн, які знаходяться в Києві, про системні удари та радив евакуювати працівників. А тим часом проблеми виникли у російського дипкорпусу у Швеції.

Представниця МЗС РФ Марія Захарова заявила про черговий напад з використанням дрона на посольство РФ у Швеції. За її словами, деякі обставини говорять про те, що це не просто провокація, а “відверта спроба залякування співробітників російської місії”. Однак, як зазначила вона, це не вдасться. Захарова акцентувала, що подібні інциденти набули у Стокгольмі систематичного характеру.



