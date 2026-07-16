Захарова снова зашлась в истерике: "киевские каникулы закончились"

В среду 15 июля столицу Украины посетили европейские партнеры. В тот день российские войска запустили реактивные дроны, некоторые из них представляли потенциальную угрозу Киеву. Потому в столице объявили воздушную тревогу.

Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представитель российского МИД Мария Захаров не обошла вниманием визит высоких европейских гостей в Киев.

"Киевские каникулы закончились", — так Захарова прокомментировала прятки Урсулы фон дер Ляйен в бомбоубежище.

Официальный представитель МИД РФ прокомментировал поведение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киеве во время воздушной тревоги.

"Почему госпожа фон дер Ляйен спряталась так глубоко, Мария Владимировна? И — увидев поблизости войну, виновницей которой тоже сама и есть — прозреет ли? Или — страх сковал надолго эту "фрау"? Западникам надо усвоить: киевские каникулы не закончились, — ответила Мария Захарова – и нечего туда больше таскаться”, — разместила в своем паблике разговор Захарова.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что министр российского МИД Сергей Лавров неоднократно предупреждал дипломатические представительства разных стран, находящихся в Киеве, о системных ударах и советовал эвакуировать работников. Тем временем проблемы возникли у российского дипкорпуса в Швеции.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об очередном нападении с использованием дрона на посольство РФ в Швеции. По ее словам, некоторые обстоятельства говорят о том, что это не просто провокация, а откровенная попытка запугивания сотрудников российской миссии. Однако, как отметила она, это не получится. Захарова акцентировала, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер.



