Загроза з Білорусі: названо найімовірніші плани Путіна у війні проти України

Загроза нового наступу з території Білорусі залишається одним із ключових факторів безпеки України. Водночас відкриті дані не підтверджують підготовку масштабної наземної операції. Більшість незалежних аналітичних центрів вважає, що Росія використовує білоруський напрямок насамперед як інструмент військового та психологічного тиску. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, який найімовірніший сценарій наступу військ РФ з Білорусі.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що найімовірнішим сценарієм є не повторення наступу на Київ, а використання території Білорусі для ракетних ударів, запусків безпілотників, диверсійних дій та створення постійної загрози, яка змушує Україну утримувати значні сили на північному кордоні. Для масштабного вторгнення Росії потрібне суттєве угруповання військ, ознак формування якого наразі немає. Саме тому найближчою перспективою виглядає стратегія виснаження та відволікання українських ресурсів, а не новий широкомасштабний наступ через Білорусь.

Чат-бот Gemini припускає, що класичний сухопутний наступ великими силами найближчим часом є малоймовірним. Натомість найочікуваніший сценарій полягає в інтенсифікації диверсійно-розвідувальних дій та артилерійських обстрілів прикордоння Чернігівської та Сумської областей. Головна мета таких операцій буде полягати у відволіканні та розтягуванні українських резервів із критичних ділянок східного фронту. Також триватимуть повітряні атаки безпілотниками з використанням білоруського авіаційного простору.

Чат-бот Copilot зазначає, що найімовірніший сценарій — демонстрація загрози без реального наступу. Росія продовжить використовувати територію Білорусі для провокацій, атак дронами та інформаційного тиску. Масштабне вторгнення можливе лише у випадку критичної зміни ситуації на фронті, коли Кремль вирішить ризикнути відкриттям нового напрямку. Проте нині ресурси РФ не дозволяють реалізувати такий план. Україна має й надалі утримувати оборону на півночі, але головні бої залишатимуться на сході та півдні.

Попри відмінності у формулюваннях, усі три моделі штучного інтелекту сходяться в головному: найближчим часом масштабний наступ військ РФ з території Білорусі виглядає малоймовірним. Натомість найреалістичнішим сценарієм залишається використання білоруського напрямку для повітряних атак, диверсій, інформаційного тиску та стримування українських резервів. Водночас ситуація залежить від розвитку бойових дій, тому ризик зміни сценарію повністю виключати не можна.

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