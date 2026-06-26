Угроза из Беларуси: названы наиболее вероятные планы Путина в войне против Украины

Угроза нового наступления с территории Белоруссии остается одним из ключевых факторов безопасности Украины. В то же время, открытые данные не подтверждают подготовку масштабной наземной операции. Большинство независимых аналитических центров считают, что Россия использует белорусское направление, прежде всего, как инструмент военного и психологического давления. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какой вероятный сценарий наступления войск РФ из Беларуси.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что наиболее вероятным сценарием является не повторение наступления на Киев, а использование территории Беларуси для ракетных ударов, запусков беспилотников, диверсионных действий и создания постоянной угрозы, заставляющей Украину удерживать значительные силы на северной границе. Для масштабного вторжения России нужна существенная группировка войск, признаков формирования которой пока нет. Именно поэтому в ближайшей перспективе выглядит стратегия истощения и отвлечения украинских ресурсов, а не новое широкомасштабное наступление через Беларусь.

Чат-бот Gemini предполагает, что классическое сухопутное наступление большими силами в ближайшее время маловероятно. Самый же ожидаемый сценарий заключается в интенсификации диверсионно-разведывательных действий и артиллерийских обстрелов приграничья Черниговской и Сумской областей. Главная цель таких операций будет заключаться в отвлечении и растягивании украинских резервов из критических участков восточного фронта. Также будут продолжаться воздушные атаки беспилотниками с использованием белорусского авиационного пространства.

Чат-бот Copilot отмечает, что самый вероятный сценарий – демонстрация угрозы без реального наступления. Россия продолжит использовать территорию Беларуси для провокаций, атак дронами и информационного давления. Масштабное вторжение возможно только в случае критического изменения ситуации на фронте, когда Кремль решит рискнуть открытием нового направления. Однако в настоящее время ресурсы РФ не позволяют реализовать такой план. Украина должна и дальше удерживать оборону на севере, но главные бои будут оставаться на востоке и юге.

Несмотря на отличия в формулировках, все три модели искусственного интеллекта сходятся в главном: в ближайшее время масштабное наступление войск РФ с территории Беларуси выглядит маловероятным. Самым же реалистичным сценарием остается использование белорусского направления для воздушных атак, диверсий, информационного давления и сдерживания украинских резервов. В то же время, ситуация зависит от развития боевых действий, поэтому риск изменения сценария полностью исключать нельзя.

Напомним: портал "Комментарии" писал о поспешном решении Лукашенко.



