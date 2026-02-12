З 12 по 19 лютого повітряний простір над російським полігоном "Капустин Яр" офіційно закрито, що створює додаткові ризики для безпеки України. Аналітики застерігають: "Загроз по "Орєшніку" буде багато", адже активність на цьому об’єкті часто передує ракетним ударам.

Загроза пусків «Орєшніка»: Росія закрила небо над полігоном «Капустин Яр»

Наразі закриття неба розцінюють як "потенційну ознаку активності, а не про підтверджений факт підготовки удару". Проте фахівці наголошують на підступності ворога: "Це росія і навіть під час тренувань ворог може здійснити бойовий пуск ракети".

Повідомляється, що на полігоні окупанти планують випробувати нові системи ПРО/ППО С-400 та С-500. Активна фаза випробувань очікується орієнтовно з 12:00 до 20:00. Саме через ці процеси в Україні можливі часті оголошення повітряних тривог.

"Саме через ці тренування сьогодні було двічі оголошено тривогу по всій території України", — зазначається у повідомленні. Громадян закликають не ігнорувати сигнали небезпеки, оскільки тренувальні польоти та випробування можуть бути використані ворогом для маскованих атак.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що повторний удар Росії по Україні ракетою "Орєшнік" є прямим попередженням не лише Києву, а й усій Європі.

За його словами, подібні системи здатні вражати цілі на всьому континенті. Про це Макрон сказав під час звернення до військовослужбовців Франції, повідомляє Укрінформ. Президент Франції наголосив, що запуск такої ракети з боку ядерної держави має чіткий політичний і військовий підтекст.