С 12 по 19 февраля воздушное пространство над российским полигоном Капустин Яр официально закрыто, что создает дополнительные риски для безопасности Украины. Аналитики предостерегают: "Угроз по "Орешнику" будет много", ведь активность на этом объекте часто предшествует ракетным ударам.

Угроза пусков «Орешника»: Россия закрыла небо над полигоном «Капустин Яр»

Закрытие неба расценивают как "потенциальный признак активности, а не о подтвержденном факте подготовки удара". Однако специалисты отмечают коварство врага: "Это россия и даже во время тренировок враг может осуществить боевой пуск ракеты".

Сообщается, что на полигоне оккупанты планируют опробовать новые системы ПРО/ПВО С-400 и С-500. Активная фаза испытаний ожидается ориентировочно с 12:00 до 20:00. Именно из-за этих процессов в Украине возможны частые объявления воздушных тревог.

"Именно из-за этих тренировок сегодня была дважды объявлена тревога по всей территории Украины", — отмечается в сообщении. Граждане призывают не игнорировать сигналы опасности, поскольку тренировочные полеты и испытания могут быть использованы врагом для маскированных атак.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что повторный удар России по Украине ракетой "Орешник" является прямым предупреждением не только Киеву, но и всей Европе.

По его словам, подобные системы способны поражать цели на всем континенте. Об этом Макрон сказал во время обращения к военнослужащим Франции, сообщает Укринформ. Президент Франции подчеркнул, что запуск такой ракеты со стороны ядерного государства имеет четкий политический и военный подтекст.