Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Загроза нападу з Білорусі: цей сценарій точно не сподобається Лукашенку
Загроза нападу з Білорусі: цей сценарій точно не сподобається Лукашенку

Військовий Сазонов: ЗСУ спокійно можуть зайти в Білорусь та дійти до Мінська

22 квітня 2026, 17:14
Кречмаровская Наталия

Інформація про те, що Росія може втягнути Білорусь у війну занепокоїла українців. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про певну активність на території Білорусі. За даними розвідки, у прикордонні Білорусі розбудовують дороги до території України та налагоджують артилерійські позиції.

Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел

Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що спостерігається  нібито підготовка до нападу зі сторони Білорусі. Але, за його словами, по діях підготовка до нападу від гарної імітації нічим не відрізняється. Військовий зауважив, що підготовка йде, а ресурсів, людей і техніки для цього немає. Немає у Лукашенка, за словами Сазонова, і боєздатної армії — українська армія на противагу має бойовий досвід. Тому напад Білорусі, у разі чого, на Україну закінчиться дуже швидко, зауважив військовий. До того ж акцентував, що на кордоні з Білоруссю проведена необхідна підготовка та мінування.

Тим часом тим, хто цікавиться бойовими діями, Сазонов запропонував уявити інший сценарій. Наприклад, за його словами, при певному затишші на фронті — мобілізуємо додаткові резерви, які замінять еліту на фронті, знімаємо з позицій найбільш підготовлені штурмові та десантні війська і перекидаємо на кордон із Білоруссю. 

“І ця велика група йде до Мінська. Що буде? Навіть якщо вся білоруська армія вийде проти них, це навіть не змусить їх (українських військових, — ред.) знизити швидкість. Вони дійдуть до Мінська за добу і повернуться без проблем. Я вважаю, що після першого боєзіткнення всі, хто буде чинити опір, розбіжаться. Ось про такий сценарій нехай подумає (Лукашенко, — ред.)”, — зазначив військовий. 

Президент Зеленський натякав Лукашенку на події, які відбулися з уже колишнім президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.

Кирило Сазонов зазначив, що Мадуро служить прикладом, як не треба робити. 

“Тому нехай, звісно, Лукашенко дивиться на Мадуро, але розуміє, що якщо треба, ЗСУ просто зніме елітні підрозділи, штурмові, десантні, і пройде до них як парадом”, — підсумував військовий.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Лукашенко вимагає мобілізації.



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=mVCQBNyhGSc
