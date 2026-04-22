Загроза нападу з Білорусі: цей сценарій точно не сподобається Лукашенку

Кречмаровская Наталия
Інформація про те, що Росія може втягнути Білорусь у війну занепокоїла українців. Президент України Володимир Зеленський повідомляв про певну активність на території Білорусі. За даними розвідки, у прикордонні Білорусі розбудовують дороги до території України та налагоджують артилерійські позиції.
Олександр Лукашенко. Фото з відкритих джерел
Політолог, військовий експерт, воїн ЗСУ Кирило Сазонов зазначив, що спостерігається нібито підготовка до нападу зі сторони Білорусі. Але, за його словами, по діях підготовка до нападу від гарної імітації нічим не відрізняється. Військовий зауважив, що підготовка йде, а ресурсів, людей і техніки для цього немає. Немає у Лукашенка, за словами Сазонова, і боєздатної армії — українська армія на противагу має бойовий досвід. Тому напад Білорусі, у разі чого, на Україну закінчиться дуже швидко, зауважив військовий. До того ж акцентував, що на кордоні з Білоруссю проведена необхідна підготовка та мінування.
Тим часом тим, хто цікавиться бойовими діями, Сазонов запропонував уявити інший сценарій. Наприклад, за його словами, при певному затишші на фронті — мобілізуємо додаткові резерви, які замінять еліту на фронті, знімаємо з позицій найбільш підготовлені штурмові та десантні війська і перекидаємо на кордон із Білоруссю.
Президент Зеленський натякав Лукашенку на події, які відбулися з уже колишнім президентом Венесуели Ніколасом Мадуро.
Кирило Сазонов зазначив, що Мадуро служить прикладом, як не треба робити.
