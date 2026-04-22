Угроза нападения из Беларуси: этот сценарий точно не понравится Лукашенко

Кречмаровская Наталия
Информация о том, что Россия может вовлечь Беларусь в войну обеспокоила украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал об определенной активности на территории Белоруссии. По данным разведки, в приграничных Белоруссии строят дороги к территории Украины и налаживают артиллерийские позиции.
Александр Лукашенко. Фото из открытых источников
Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что наблюдается якобы подготовка к нападению со стороны Беларуси. Но, по его словам, по действиям подготовка к нападению от хорошей имитации ничем не отличается. Военный заметил, что подготовка идет, а ресурсов, людей и техники для этого нет. Нет у Лукашенко, по словам Сазонова, и боеспособной армии – украинская армия в противовес имеет боевой опыт. Поэтому нападение Беларуси, в случае чего, на Украину закончится очень быстро, заметил военный. При этом акцентировал, что на границе с Беларусью проведена необходимая подготовка и минирование.
Между тем интересующимся боевыми действиями Сазонов предложил представить другой сценарий. Например, по его словам, при определенном затишье на фронте – мобилизуем дополнительные резервы, которые заменят элиту на фронте, снимаем с позиций наиболее подготовленные штурмовые и десантные войска и перебрасываем на границу с Беларусью.
Президент Зеленский намекал Лукашенко на события, произошедшие с уже бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Кирилл Сазонов отметил, что Мадуро служит примером того, как не надо делать.
