Угроза нападения из Беларуси: этот сценарий точно не понравится Лукашенко

Информация о том, что Россия может вовлечь Беларусь в войну обеспокоила украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал об определенной активности на территории Белоруссии. По данным разведки, в приграничных Белоруссии строят дороги к территории Украины и налаживают артиллерийские позиции.

Политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что наблюдается якобы подготовка к нападению со стороны Беларуси. Но, по его словам, по действиям подготовка к нападению от хорошей имитации ничем не отличается. Военный заметил, что подготовка идет, а ресурсов, людей и техники для этого нет. Нет у Лукашенко, по словам Сазонова, и боеспособной армии – украинская армия в противовес имеет боевой опыт. Поэтому нападение Беларуси, в случае чего, на Украину закончится очень быстро, заметил военный. При этом акцентировал, что на границе с Беларусью проведена необходимая подготовка и минирование.

Между тем интересующимся боевыми действиями Сазонов предложил представить другой сценарий. Например, по его словам, при определенном затишье на фронте – мобилизуем дополнительные резервы, которые заменят элиту на фронте, снимаем с позиций наиболее подготовленные штурмовые и десантные войска и перебрасываем на границу с Беларусью.

"И эта большая группа идет к Минску. Что будет? Даже если вся белорусская армия выйдет против них, это даже не заставит их (украинских военных, — ред.) снизить скорость. Они дойдут до Минска за сутки и вернутся без проблем. Я считаю, что после первого боестолкновения все, кто будет сопротивляться, разбежатся. Вот о таком сценарии пусть подумает (Лукашенко — ред.)”, — отметил военный.

Президент Зеленский намекал Лукашенко на события, произошедшие с уже бывшим президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Кирилл Сазонов отметил, что Мадуро служит примером того, как не надо делать.

"Поэтому пусть, конечно, Лукашенко смотрит на Мадуро, но понимает, что если надо, ВСУ просто снимет элитные подразделения, штурмовые, десантные, и пройдет к ним как парадом", — подытожил военный.

