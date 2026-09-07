Загроза для України: ракетні комплекси з «Орєшніком» помітили на кордоні у Білорусі

Російська Федерація розгорнула на території Білорусі підрозділи своєї 101-ї ракетної бригади, яка має на озброєнні балістичні комплекси середньої дальності "Орєшнік". Про це в інтерв’ю інформаційній агенції "Укрінформ" повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко. Попри це, за оцінками вітчизняних розвідувальних органів, безпосередньої небезпеки прямого сухопутного вторгнення з боку північного сусіда наразі немає.

Орєшнік. Ілюстративне фото

"На сьогодні ознак підготовки Білорусі до вступу у війну проти України немає, — заспокоїв очільник відомства, — а рівень воєнної загрози для нашої держави з білоруського напрямку оцінюється як низький".

Водночас генерал підкреслив, що військове керівництво України серйозно занепокоєне іншими фактами використання білоруського простору в інтересах російських окупаційних військ. Зокрема, йдеться про технічне сприяння повітряним терористичним атакам на українські міста.

"Проте нас турбує надання Білоруссю дозволу на розміщення на своїй території ретрансляторів радіосигналів, — зазначив Олег Іващенко, — які націлюють російські ударні БПЛА типу "Shahed" на українські цивільні об’єкти та критичну інфраструктуру".

Крім координації безпілотників, особливу увагу ГУР приковує поява на білоруських полігонах підрозділів, що оперують ракетними носіями нового типу, які Росія раніше використовувала для демонстративних ударів.

"Також відзначаємо розміщення на території Білорусі підрозділів 101-ї ракетної бригади ЗС РФ, — резюмував керівник ГУР МО, — на озброєнні якої перебуває ракетний комплекс середньої дальності "Орешник"".

Наостанок начальник розвідки вказав на важливу політичну деталь цієї мілітаризації. Якщо офіційний Мінськ не давав формальної згоди на подібні кроки, це є прямим свідченням того, що режим Лукашенка вже остаточно втратив суверенітет і не здатний керувати діями російського контингенту всередині своєї ж держави.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко направив офіційне вітання українському народу з нагоди тридцять п'ятої річниці Дня Незалежності України. У своєму зверненні білоруський політик наголосив на історичній близькості двох держав, попри поточну геополітичну ситуацію та участь Мінська в агресії РФ.