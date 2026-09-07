Угроза для Украины: ракетные комплексы с «Орешником» заметили на границе в Беларуси

Российская Федерация развернула на территории Беларуси подразделения своей 101-й ракетной бригады, имеющей на вооружении баллистические комплексы средней дальности "Орешник". Об этом в интервью информационному агентству "Укринформ" сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко. Несмотря на это, по оценкам отечественных разведывательных органов, непосредственной опасности прямого сухопутного вторжения со стороны северного соседа нет.

Орешник. Иллюстративное фото

"На сегодняшний день признаков подготовки Беларуси к вступлению в войну против Украины нет, — успокоил глава ведомства, — а уровень военной угрозы для нашего государства с белорусского направления оценивается как низкий".

В то же время, генерал подчеркнул, что военное руководство Украины серьезно обеспокоено другими фактами использования белорусского пространства в интересах российских оккупационных войск. В частности, речь идет о техническом содействии воздушным террористическим атакам на украинские города.

"Однако нас беспокоит предоставление Беларусью разрешения на размещение на своей территории ретрансляторов радиосигналов, — отметил Олег Иващенко, — которые нацеливают российские ударные БПЛА типа "Shahed" на украинские гражданские объекты и критическую инфраструктуру".

Помимо координации беспилотников особое внимание ГУР приковывает появление на белорусских полигонах подразделений, оперирующих ракетными носителями нового типа, которые Россия ранее использовала для демонстративных ударов.

"Также отмечаем размещение на территории Беларуси подразделений 101-й ракетной бригады ВС РФ, – резюмировал руководитель ГУР МО, – на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности "Орешник"".

В заключение начальник разведки указал на важную политическую деталь этой милитаризации. Если официальный Минск не давал формального согласия на подобные шаги, это является прямым свидетельством того, что режим Лукашенко уже окончательно потерял суверенитет и не способен руководить действиями российского контингента внутри своего же государства.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко направил официальное поздравление украинскому народу по случаю тридцать пятой годовщины Дня Независимости Украины. В своем обращении белорусский политик отметил историческую близость двух государств, несмотря на текущую геополитическую ситуацию и участие Минска в агрессии РФ.