Загроза для Києва нікуди не зникла: стало відомо про страшний задум Лукашенка

Диктатор Олександр Лукашенко розпорядився привести збройні сили Білорусі у стан максимальної бойової готовності. У Мінську це пояснили як планову перевірку армії, однак такі дії викликали занепокоєння серед військових аналітиків. Причина — аналогія з подіями 2022 року, коли під виглядом навчань саме з білоруської території почалося російське вторгнення в Україну, заявив експерт з безпеки Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Фото: з відкритих джерел

На його думку, нинішні кроки Лукашенка можуть бути частиною спільного військового плану з Кремлем. Він зазначив, що білоруська армія, яка перебуває у повній бойовій готовності, цілком може бути використана Росією як резервна сила у війні проти України.

"Білоруські війська вже майже три роки зберігають бойову готовність без фактичної участі у бойових діях — це надзвичайно тривожна тенденція", — підкреслив Лакійчук.

Він також звернув увагу на те, що така ситуація свідчить про глибоку залежність Мінська від Москви. Постійне тримання військ у бойовому стані дозволяє Кремлю в будь-який момент втягнути їх у збройний конфлікт — як основну, так і допоміжну силу.

Активізація білоруських військових дій, зокрема підготовка до спільних навчань із Росією під назвою "Захід-2025", може бути не просто демонстрацією сили, а частиною ширшої інформаційно-військової операції Кремля.

Аналітик вважає, що Росія таким чином тестує реакцію України та її союзників: запускає дрони, провокує напругу на північному напрямку, імітує мобілізацію. Усе це — елементи гібридної стратегії, яка має на меті відволікти увагу від фронту на півдні та сході України, дестабілізувати ситуацію на східному фланзі НАТО, створити інформаційний тиск і психологічне навантаження на українське суспільство.

Навіть без повномасштабного вторгнення, використання території Білорусі як плацдарму для дронових атак, диверсій або інформаційних операцій лишається реальною загрозою.

