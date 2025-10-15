logo

Угроза для Киева никуда не исчезла: стало известно о страшном замысле Лукашенко
Угроза для Киева никуда не исчезла: стало известно о страшном замысле Лукашенко

После приказа Лукашенко о повышении боевой готовности армии выросли опасения по поводу нового наступления со стороны Беларуси.

15 октября 2025, 07:45
Автор:
Клименко Елена

Диктатор Александр Лукашенко распорядился привести вооруженные силы Беларуси в состояние максимальной боевой готовности. В Минске это объяснили как плановую проверку армии, однако подобные действия вызвали беспокойство среди военных аналитиков. Причина – аналогия с событиями 2022 года, когда под видом учений именно с белорусской территории началось российское вторжение в Украину, заявил эксперт по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Угроза для Киева никуда не исчезла: стало известно о страшном замысле Лукашенко

По его мнению, нынешние шаги Лукашенко могут являться частью совместного военного плана с Кремлем. Он отметил, что находящаяся в полной боевой готовности белорусская армия вполне может быть использована Россией как резервная сила в войне против Украины.

"Белорусские войска уже почти три года сохраняют боевую готовность без фактического участия в боевых действиях — это чрезвычайно тревожная тенденция", — подчеркнул Лакийчук.

Он также обратил внимание на то, что подобная ситуация свидетельствует о глубокой зависимости Минска от Москвы. Постоянное удержание войск в боевом состоянии позволяет Кремлю в любой момент вовлечь их в вооруженный конфликт — как основную, так и вспомогательную силу.

Активизация белорусских военных действий, в частности, подготовка к совместным учениям с Россией под названием "Запад-2025", может быть не просто демонстрацией силы, а частью более широкой информационно-военной операции Кремля.

Аналитик считает, что Россия, таким образом, тестирует реакцию Украины и ее союзников: запускает дроны, провоцирует напряжение на северном направлении, имитирует мобилизацию. Все это — элементы гибридной стратегии, направленной на отвлечение от фронта на юге и востоке Украины, дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО, создать информационное давление и психологическую нагрузку на украинское общество.

Даже без полномасштабного вторжения использование территории Беларуси в качестве плацдарма для дроновых атак, диверсий или информационных операций остается реальной угрозой.

Как уже писали "Комментарии", испанский газовый оператор Enagas заявил о готовности полностью отказаться от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) до 2027 года, заменив его поставками из Соединенных Штатов. Об этом сообщил генеральный директор компании Артуро Гонсало в интервью агентству Reuters.



Источник: https://24tv.ua/noviy-nastup-bilorusi-mozhliviy-analitik-poyasniv-do-chogo-gotuyetsya_n2933384
