Угроза для Киева никуда не исчезла: стало известно о страшном замысле Лукашенко

Диктатор Александр Лукашенко распорядился привести вооруженные силы Беларуси в состояние максимальной боевой готовности. В Минске это объяснили как плановую проверку армии, однако подобные действия вызвали беспокойство среди военных аналитиков. Причина – аналогия с событиями 2022 года, когда под видом учений именно с белорусской территории началось российское вторжение в Украину, заявил эксперт по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

Фото: из открытых источников

По его мнению, нынешние шаги Лукашенко могут являться частью совместного военного плана с Кремлем. Он отметил, что находящаяся в полной боевой готовности белорусская армия вполне может быть использована Россией как резервная сила в войне против Украины.

"Белорусские войска уже почти три года сохраняют боевую готовность без фактического участия в боевых действиях — это чрезвычайно тревожная тенденция", — подчеркнул Лакийчук.

Он также обратил внимание на то, что подобная ситуация свидетельствует о глубокой зависимости Минска от Москвы. Постоянное удержание войск в боевом состоянии позволяет Кремлю в любой момент вовлечь их в вооруженный конфликт — как основную, так и вспомогательную силу.

Активизация белорусских военных действий, в частности, подготовка к совместным учениям с Россией под названием "Запад-2025", может быть не просто демонстрацией силы, а частью более широкой информационно-военной операции Кремля.

Аналитик считает, что Россия, таким образом, тестирует реакцию Украины и ее союзников: запускает дроны, провоцирует напряжение на северном направлении, имитирует мобилизацию. Все это — элементы гибридной стратегии, направленной на отвлечение от фронта на юге и востоке Украины, дестабилизировать ситуацию на восточном фланге НАТО, создать информационное давление и психологическую нагрузку на украинское общество.

Даже без полномасштабного вторжения использование территории Беларуси в качестве плацдарма для дроновых атак, диверсий или информационных операций остается реальной угрозой.

