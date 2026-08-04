Загроза атаки протягом 48 годин: ворог накопичив десятки балістичних ракет

Розвідувальні органи Сполучених Штатів зафіксували завершення підготовки російських військ до можливого ракетного обстрілу України. Згідно з отриманими даними, підвищена небезпека наразі оголошена для столичного регіону та деяких інших областей, передають моніторингові канали.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Військове командування та політичне керівництво України отримали термінове сповіщення від західних партнерів щодо високої активності ворожих ракетних комплексів. За інформацією моніторингових джерел, Російська Федерація завершила розгортання своїх засобів ураження у визначених зонах ведення вогню.

"Рф закінчила накопичення у місцях вірогідного пуску до 25ти балістичних та протикорабельних ракет ("Циркон")", — йдеться у повідомленні, яке посилається на дані американських аналітиків.

Західні фахівці зазначають, що агресор може використати цей арсенал для точкового ураження конкретної інфраструктури. Основний удар, за прогнозами, може бути спрямований безпосередньо на центральну частину країни.

"У найближчі 48 годин [агресор] може здійснити локальний обстріл визначених об'єктів на території Києва та області, — застерігає розвідка США щодо часових рамок та географії потенційної атаки, додаючи, — та у окремих областях України".

Рівень загрози для українських міст аналітики оцінюють як критично високий. Математичний та стратегічний прорахунок дій противника свідчить про те, що ймовірність реалізації такого сценарію найближчим часом становить "70 відсотків".

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі небезпеки негайно прямувати до укриттів, оскільки підлітний час балістичних ракет та надзвукових комплексів типу "Циркон" є мінімальним.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що черговий наліт російських окупантів на цивільну інфраструктуру Дніпра завдав серйозних збитків вітчизняному бізнесу. Внаслідок ворожого влучання реактивного БПЛА значних руйнувань зазнав великий складський об'єкт підприємства харчової промисловості. Про масштаби втрат офіційно повідомила пресслужба торгової марки у своїх соціальних мережах.