Разведывательные органы Соединенных Штатов зафиксировали завершение подготовки российских войск к возможному ракетному обстрелу Украины. Согласно полученным данным, повышенная опасность объявлена для столичного региона и некоторых других областей , передают мониторинговые каналы.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Военное командование и политическое руководство Украины получили срочное уведомление от западных партнеров о высокой активности вражеских ракетных комплексов. По информации мониторинговых источников, Российская Федерация завершила развертывание своих способов поражения в определенных зонах ведения огня.

"Рф закончила накопление в местах вероятного пуска до 25 баллистических и противокорабельных ракет ("Циркон")", — говорится в сообщении, ссылающемся на данные американских аналитиков.

Западные специалисты отмечают, что агрессор может использовать этот арсенал для поражения конкретной конкретной инфраструктуры. Основной удар, по прогнозам, может быть направлен непосредственно на центральную часть страны.

"В ближайшие 48 часов [агрессор] может осуществить локальный обстрел определенных объектов на территории Киева и области, — предостерегает разведка США о временных рамках и географии потенциальной атаки, добавляя, — и в отдельных областях Украины".

Уровень угрозы для украинских городов аналитики оценивают как критически высокий. Математический и стратегический просчет действий противника свидетельствует о том, что вероятность реализации такого сценария в ближайшее время составляет 70 процентов.

Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности немедленно направляться к укрытиям, поскольку подлетный период баллистических ракет и сверхзвуковых комплексов типа "Циркон" минимальный.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что очередной налет российских оккупантов на гражданскую инфраструктуру Днепра нанес серьезный ущерб отечественному бизнесу. В результате враждебного попадания реактивного БПЛА значительные разрушения потерпел большой складской объект предприятия пищевой промышленности. О масштабах потерь официально сообщила пресс-служба торговой марки в своих социальных сетях.