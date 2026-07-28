“Заговорили про окупацію великого обласного центру”: що відбувається

Ворожа пропаганда намагається посіяти паніку серед українців та зневіру у ЗСУ. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що РФ запустила черговий фейк у рамках тривалої інформаційної операції проти жителів Сум.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Аналітики Центру зазначають, що у мережі TikTok поширюється нове дипфейк-відео з “місцевим жителем”, який демонструє відсутність води у крані. У ролику чоловік заявляє, що місцева влада нібито не займається ремонтами інфраструктури, та висловлює маніпулятивне припущення, буцімто “місто готують до здачі росіянам”.

“Насправді це відео є черговою фальсифікацією, створеною за допомогою штучного інтелекту. Ворог застосовує вже відпрацьовану схему поширення: спочатку дипфейк масовано вкидають у TikTok через мережу бот-акаунтів, після чого його підхоплюють і тиражують російські Telegram-канали”, — повідомили в ЦПД.

Аналітики наголошують, що мета цієї дезінформаційної атаки — посіяти страх і зневіру серед жителів Сум та підірвати довіру містян до влади.

“Це продовження масштабної кампанії з деморалізації жителів Сумської області, про яку Центр повідомляв раніше. У рамках цієї ж операції ворог уже запускав ШІ-відео про “комунальний колапс” у Сумах, дипфейк із “сумським чиновником” про відсутність команд щодо ремонту інфраструктури та розсилав фальшиві повідомлення про “термінову евакуацію”, — підсумували у Центрі.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на маркетплейсі Wildberries прибрали тег “все для “СВО”, однак товари військового призначення продовжують продавати. Їх просто намагаються “приховати” в інших розділах.