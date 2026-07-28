“Заговорили про окупацію великого обласного центру”: що відбувається

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Кречмаровская Наталия
Ворожа пропаганда намагається посіяти паніку серед українців та зневіру у ЗСУ. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що РФ запустила черговий фейк у рамках тривалої інформаційної операції проти жителів Сум.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Аналітики Центру зазначають, що у мережі TikTok поширюється нове дипфейк-відео з “місцевим жителем”, який демонструє відсутність води у крані. У ролику чоловік заявляє, що місцева влада нібито не займається ремонтами інфраструктури, та висловлює маніпулятивне припущення, буцімто “місто готують до здачі росіянам”.
Аналітики наголошують, що мета цієї дезінформаційної атаки — посіяти страх і зневіру серед жителів Сум та підірвати довіру містян до влади.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що на маркетплейсі Wildberries прибрали тег “все для “СВО”, однак товари військового призначення продовжують продавати. Їх просто намагаються “приховати” в інших розділах.