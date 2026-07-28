"Заговорили об оккупации большого областного центра": что происходит

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Кречмаровская Наталия
Вражеская пропаганда пытается посеять панику среди украинцев и разочарование в ВСУ. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что РФ запустила очередной фейк в рамках продолжительной информационной операции против жителей Сум.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Аналитики Центра отмечают, что в сети TikTok распространяется новое дипфейк-видео с местным жителем, демонстрирующим отсутствие воды в кране. В ролике мужчина заявляет, что местные власти якобы не занимаются ремонтами инфраструктуры, и высказывают манипулятивное предположение, что "город готовят к сдаче россиянам".
Аналитики подчеркивают, что цель этой дезинформационной атаки — посеять страх и уныние среди жителей Сум и подорвать доверие горожан к власти.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что на маркетплейсе Wildberries убрали тег "все для СВО", однако товары военного назначения продолжают продавать, их просто пытаются "скрыть" в других разделах.