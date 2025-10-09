Задум Путіна щодо України став його страшною помилкою: озвучено показовий факт

Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас переконана, що Україна зможе повернути більше своїх територій за умови посиленої підтримки міжнародних партнерів.

Фото: з відкритих джерел

У своєму інтерв’ю німецькому виданню Zeit вона нагадала про слова Дональда Трампа, який зазначив, що Україна має реальний шанс відновити контроль над усіма землями, визнаними світовою спільнотою.

"Український народ має велику волю до боротьби. Якщо світ продовжить надавати допомогу, Україна зможе відбити ще більші території та відсунути російські війська далі. Однак без міжнародної підтримки їй не впоратися самотужки. Саме тому збільшення військової допомоги таке важливе. Чим міцніша Україна на полі бою, тим потужніша вона буде на переговорах", — зазначила Каллас.

Вона також відзначила, що за останні тисячу днів російські війська окупували близько 1% української території, але при цьому зазнали серйозних втрат.

"Російське керівництво цинічно ігнорує інтереси свого народу. Вони ведуть війну на виснаження, розраховуючи на більшу витривалість, ніж західні країни, але це хибне припущення. Війна закінчується тоді, коли одна зі сторін вичерпує свої ресурси. Російська економіка вже демонструє ознаки виснаження: державні резерви майже вичерпані, 40% бюджету йде на військові потреби, а санкції ускладнюють доступ до зовнішніх кредитів. Крім того, Китай не поспішає відкрито підтримувати Росію фінансово. Їхні проблеми невдовзі стануть очевидними. Ми повинні дати зрозуміти — ви помилилися, час працює проти вас", — підсумувала представниця ЄС.

