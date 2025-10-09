Замысел Путина по отношению к Украине стал его страшной ошибкой: озвучен показательный факт

Высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас убеждена, что Украина сможет вернуть больше своих территорий при усиленной поддержке международных партнеров.

В своем интервью немецкому изданию Zeit она напомнила о словах Дональда Трампа, который отметил, что у Украины есть реальный шанс восстановить контроль над всеми землями, признанными мировым сообществом.

"Украинский народ имеет большую волю к борьбе. Если мир продолжит оказывать помощь, Украина сможет отразить еще большие территории и отодвинуть российские войска дальше. Однако без международной поддержки ей не справиться самостоятельно. Именно поэтому увеличение военной помощи так важно. Чем крепче Украина на поле боя, тем мощнее она будет на переговорах", — отметила Каллас.

Она также отметила, что за последние тысячу дней российские войска оккупировали около 1% украинской территории, но при этом понесли серьезные потери.

"Русское руководство цинично игнорирует интересы своего народа. Они ведут войну на истощение, рассчитывая на большую выносливость, чем западные страны, но это ошибочное предположение. Война заканчивается тогда, когда одна из сторон исчерпывает свои ресурсы. Российская экономика уже демонстрирует признаки истощения: государственные резервы санкции усложняют доступ к внешним кредитам. Кроме того, Китай не спешит открыто поддерживать Россию финансово. Их проблемы вскоре станут очевидными.

