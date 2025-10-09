logo

BTC/USD

121943

ETH/USD

4428

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Замысел Путина по отношению к Украине стал его страшной ошибкой: озвучен показательный факт
commentss НОВОСТИ Все новости

Замысел Путина по отношению к Украине стал его страшной ошибкой: озвучен показательный факт

Высокая представительница ЕС подчеркнула, что за последние тысячи дней российские войска захватили примерно один процент территории Украины.

9 октября 2025, 09:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Высокая представительница Европейского Союза Кая Каллас убеждена, что Украина сможет вернуть больше своих территорий при усиленной поддержке международных партнеров.

Замысел Путина по отношению к Украине стал его страшной ошибкой: озвучен показательный факт

Фото: из открытых источников

В своем интервью немецкому изданию Zeit она напомнила о словах Дональда Трампа, который отметил, что у Украины есть реальный шанс восстановить контроль над всеми землями, признанными мировым сообществом.

"Украинский народ имеет большую волю к борьбе. Если мир продолжит оказывать помощь, Украина сможет отразить еще большие территории и отодвинуть российские войска дальше. Однако без международной поддержки ей не справиться самостоятельно. Именно поэтому увеличение военной помощи так важно. Чем крепче Украина на поле боя, тем мощнее она будет на переговорах", — отметила Каллас.

Она также отметила, что за последние тысячу дней российские войска оккупировали около 1% украинской территории, но при этом понесли серьезные потери.

"Русское руководство цинично игнорирует интересы своего народа. Они ведут войну на истощение, рассчитывая на большую выносливость, чем западные страны, но это ошибочное предположение. Война заканчивается тогда, когда одна из сторон исчерпывает свои ресурсы. Российская экономика уже демонстрирует признаки истощения: государственные резервы санкции усложняют доступ к внешним кредитам. Кроме того, Китай не спешит открыто поддерживать Россию финансово. Их проблемы вскоре станут очевидными.

Портал "Комментарии" уже писал , что трое депутатов земельного парламента Саксонии-Ангальт от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдН) приняли участие в мероприятии, посвященном дню рождения Владимира Путина, которое состоялось в российском посольстве в Берлине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости