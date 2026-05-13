За жодної умови не ігноруйте: експерт терміново попередив про мету нового удару РФ

Військовий оглядач Денис Попович заявив, що так зване "перемир’я" на фронті мало радше формальний і обмежений характер, оскільки інтенсивність бойових дій фактично не знижувалася. За його словами, після завершення умовної паузи російські війська одразу відновили активні обстріли території України із застосуванням безпілотників і ракетного озброєння.

Експерт зазначив, що атаки дронами фіксувалися протягом кількох ночей поспіль, а їх кількість була значною, що свідчить про збереження високого рівня загрози з боку противника. Він підкреслив, що російська армія продовжує системну практику комбінованих ударів, спрямованих на виснаження української інфраструктури та оборонних ресурсів.

Попович також звернувся до громадян із закликом уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги та офіційних попереджень щодо можливих масованих атак. Він не виключив, що нові удари можуть відбутися вже найближчими ночами, адже така тактика є типовою для дій Росії у війні проти України.

За його оцінкою, противник і надалі намагатиметься завдавати ударів по критично важливих об’єктах на території держави, використовуючи як ракети, так і дрони-камікадзе. Окремо він припустив, що в перспективі можливе розширення переліку цілей, зокрема інфраструктурних об’єктів, пов’язаних із життєзабезпеченням населення.

Раніше подібні оцінки озвучував і представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, який повідомляв про ознаки підготовки Росії до нових масованих атак. Зокрема, фіксувалася передислокація тактичної авіації та підвищена активність на російських військових аеродромах. За його словами, такі дії часто передують комбінованим ударам із застосуванням різних типів озброєння.

"Коментарі" вже писали, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час виступу на міжнародній безпековій конференції PISM Strategic Ark Conference повідомив, що щоденні витрати держави на ведення війни проти Росії сягають приблизно 450 мільйонів доларів США. За його словами, це колосальне фінансове навантаження, яке щодня лягає на економіку України, однак ще більшою ціною є людські втрати, адже країна платить за свою оборону життям військових.