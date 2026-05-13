Ни при каком условии не игнорируйте: эксперт срочно предупредил о цели нового удара РФ

Военный обозреватель Денис Попович заявил, что так называемое "перемирие" на фронте носило скорее формальный и ограниченный характер, поскольку интенсивность боевых действий фактически не снижалась. По его словам, после завершения условной паузы российские войска сразу же возобновили активные обстрелы территории Украины с применением беспилотников и ракетного вооружения.

Эксперт отметил, что атаки дронами фиксировались в течение нескольких ночей подряд, а их количество было значительным, что свидетельствует о сохранении высокого уровня угрозы со стороны противника. Он подчеркнул, что русская армия продолжает системную практику комбинированных ударов, направленных на истощение украинской инфраструктуры и оборонных ресурсов.

Попович также обратился к гражданам с призывом внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги и официальным предупреждениям о возможных массированных атаках. Он не исключил, что новые удары могут состояться уже в ближайшие ночи, ведь такая тактика типична для действий России в войне против Украины.

По его оценке, противник и дальше будет пытаться наносить удары по критически важным объектам на территории государства, используя как ракеты, так и дроны-камикадзе. Отдельно он предположил, что в перспективе возможно расширение перечня целей, в частности, инфраструктурных объектов, связанных с жизнеобеспечением населения.

Ранее подобные оценки озвучивал и представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщал о признаках подготовки России к новым массированным атакам. В частности, фиксировалась передислокация тактической авиации и повышенная активность на военных российских аэродромах. По его словам, такие действия часто предшествуют комбинированным ударам с применением разных типов вооружения.

"Комментарии" уже писали , что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время выступления на международной конференции PISM Strategic Ark Conference сообщил, что ежедневные расходы государства на ведение войны против России достигают примерно 450 миллионов долларов США. По его словам, это колоссальная финансовая нагрузка, которая каждый день ложится на экономику Украины, однако еще большей ценой являются человеческие потери, ведь страна платит за свою оборону жизнью военных.