З чим ППО Росії може не впоратися: чим Кремль намагається прикрити Москву

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Кравцев Сергей
Росіяни панічно поспіхом намагаються перебудовувати власну систему ППО. Але поки що ефект від цього непомітний, адже практично й дня не минає, щоби не було прильотів до РФ. З якою українською ракетою системи ППО РФ можуть не впоратися? Чим Кремль дав команду прикривати Москву? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
ППО РФ С-500. Фото: з відкритих джерел
Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, хоч українська ракета FP-9 ще й не була застосована, Росії все ж таки потрібно підготуватися до того, що це може статися найближчим часом.
Криволап вважає, що у росіян виникнуть проблеми зі збиванням балістичних ракет, оскільки комплекси С-300 та С-400 не здатні "належним чином" знищувати балістичну зброю.
Експерт додав, що росіяни мають радар, але він не забезпечує таку точність наведення на балістичну ракету, щоб відбулася "кінетична поразка — в лоб". За його словами, у системах супротивника підрив ракети відбувається на певній відстані, і росіянам доводиться лише сподіватися, що осколки зачеплять балістичну ракету, що летить із гіперзвуковою швидкістю. Експерт зазначає, що за таких умов ймовірність збивання не перевищує 30%.
Криволап зазначив, що певної кількості балістичних ракет буде достатньо Україні для того, щоб за короткий проміжок часу знищити весь ВПК Росії, щоб у ворога взагалі не було чим воювати.
Генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко зазначив в ефірі телеканалу FREEДІМ, що Росія проводить масштабне посилення протиповітряної оборони (ППО) Московського регіону. Зокрема, навколо столиці РФ було розгорнуто нову дивізію ППО, до складу якої увійшли полк, оснащений новітніми зенітно-ракетними комплексами С-500 "Прометей", а також батареї комплексів "Панцир-С". Це реакція на стратегію Сил оборони України, спрямовану на поразку об'єктів, що забезпечують військову економіку країни-агресора.
За словами Романенка, невелику кількість С-500 концентрують навколо Москви, щоб хоча б один район зробити максимально безпечним.
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