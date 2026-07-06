З чим ППО Росії може не впоратися: чим Кремль намагається прикрити Москву

Росіяни панічно поспіхом намагаються перебудовувати власну систему ППО. Але поки що ефект від цього непомітний, адже практично й дня не минає, щоби не було прильотів до РФ. З якою українською ракетою системи ППО РФ можуть не впоратися? Чим Кремль дав команду прикривати Москву? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

ППО РФ С-500. Фото: з відкритих джерел

Україна може знищити весь ВПК Росії

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, хоч українська ракета FP-9 ще й не була застосована, Росії все ж таки потрібно підготуватися до того, що це може статися найближчим часом.

"Найбільш чудове в тому, що таке могло б статися. Навіть, якщо її не було, нехай росіяни готуються, тому що така ракета буде, і ми проводитимемо випробування на території Росії і битимемо виключно по військових об'єктах, знищуючи виключно військові цілі", — підкреслив експерт.

Криволап вважає, що у росіян виникнуть проблеми зі збиванням балістичних ракет, оскільки комплекси С-300 та С-400 не здатні "належним чином" знищувати балістичну зброю.

Експерт додав, що росіяни мають радар, але він не забезпечує таку точність наведення на балістичну ракету, щоб відбулася "кінетична поразка — в лоб". За його словами, у системах супротивника підрив ракети відбувається на певній відстані, і росіянам доводиться лише сподіватися, що осколки зачеплять балістичну ракету, що летить із гіперзвуковою швидкістю. Експерт зазначає, що за таких умов ймовірність збивання не перевищує 30%.

Криволап зазначив, що певної кількості балістичних ракет буде достатньо Україні для того, щоб за короткий проміжок часу знищити весь ВПК Росії, щоб у ворога взагалі не було чим воювати.

"Не думаю, що відразу буде запущено велику кількість ракет, тому що спочатку будуть досвідчені зразки, які ми випробовуватимемо на "болотах", — додав він.

Невелика кількість С-500 концентрують навколо Москви

Генерал-лейтенант, військовий експерт Ігор Романенко зазначив в ефірі телеканалу FREEДІМ, що Росія проводить масштабне посилення протиповітряної оборони (ППО) Московського регіону. Зокрема, навколо столиці РФ було розгорнуто нову дивізію ППО, до складу якої увійшли полк, оснащений новітніми зенітно-ракетними комплексами С-500 "Прометей", а також батареї комплексів "Панцир-С". Це реакція на стратегію Сил оборони України, спрямовану на поразку об'єктів, що забезпечують військову економіку країни-агресора.

"С-500 — це протиракетний та протисупутниковий засіб. Їх у Росії небагато, але не одиниці. Росіяни намагаються збільшити їх кількість, а поки що підтягують до Москви. Це показово: мало того, що зібрали засоби протиповітряної оборони, вони готуються до застосування нашої балістики", — підкреслив він.

За словами Романенка, невелику кількість С-500 концентрують навколо Москви, щоб хоча б один район зробити максимально безпечним.

"Думаю, найближчим часом буде ще більше підтверджень: наші дрони, ракети‑дрони та крилаті ракети пробиватимуть ці чотириярусні оборони й по висоті, й по дальності. Наша держава працює над тим, щоб з’явився паритет за основними видами озброєння. Але поки цього не досягли — хіба що в дронах”, — акцентував спікер.

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