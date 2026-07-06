С чем ПВО России может не справиться: чем Кремль пытается прикрыть Москву

Россияне панически в спешке пытаются перестраивать собственную систему ПВО. Но пока что эффект от этого незаметен, ведь практически и дня не проходит, чтобы не было прилетов в РФ. С какой украинской ракетой системы ПВО РФ могут не справиться? Чем Кремль дал команду прикрывать Москву? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

ПВО РФ С‑500. Фото: из открытых источников

Украина может уничтожить весь ВПК России

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил в эфире общенационального телемарафона, хоть украинская ракета FP-9 еще и не была применена, России все же нужно подготовиться к тому, что это может произойти в ближайшее время.

"Самое замечательное в том, что такое могло бы произойти. Даже, если её не было, пусть россияне готовятся, потому что такая ракета будет, и мы будем проводить испытания на территории России и бить исключительно по военным объектам, уничтожая исключительно военные цели", — подчеркнул эксперт.

Криволап считает, что у россиян возникнут проблемы со сбиванием баллистических ракет, поскольку комплексы С-300 и С-400 не способны "надлежащим образом" уничтожать баллистическое оружие.

Эксперт добавил, что у россиян есть радар, но он не обеспечивает такую точность наведения на баллистическую ракету, чтобы произошло "кинетическое поражение — в лоб". По его словам, в системах противника подрыв ракеты происходит на определенном расстоянии, и россиянам приходится лишь надеяться, что осколки заденут баллистическую ракету, летящую с гиперзвуковой скоростью. Эксперт отмечает, что в таких условиях вероятность сбивания не превышает 30%.

Криволап отметил, что определенного количества баллистических ракет будет достаточно Украине для того, чтобы за короткий промежуток времени уничтожить весь ВПК России, с тем чтобы у врага вообще не было чем воевать.

"Не думаю, что сразу будет запущено большое количество ракет, потому что сначала будут опытные образцы, которые мы будем испытывать на "болотах", — добавил он.

Небольшое количество С‑500 концентрируют вокруг Москвы

Генерал-лейтенант, военный эксперт Игорь Романенко отметил в эфире телеканала FREEДОМ, что Россия проводит масштабное усиление противовоздушной обороны (ПВО) Московского региона. В частности, вокруг столицы РФ была развернута новая дивизия ПВО, в состав которой вошли полк, оснащенный новейшими зенитно-ракетными комплексами С-500 “Прометей”, а также батареи комплексов “Панцирь-С”. Это является реакцией на стратегию Сил обороны Украины, направленную на поражение объектов, обеспечивающих военную экономику страны-агрессора.

“С‑500 – это противоракетное и противоспутниковое средство. Их в России немного, но не единицы. Россияне пытаются увеличить их количество, а пока подтягивают к Москве. Это показательно: мало того, что собрали средства противовоздушной обороны, они готовятся к применению нашей баллистики”, — подчеркнул он.

По словам Романенко, небольшое количество С‑500 концентрируют вокруг Москвы, чтобы хотя бы один район сделать максимально безопасным.

“Думаю, в ближайшее время будет еще больше подтверждений: наши дроны, ракеты‑дроны и крылатые ракеты будут пробивать эти четырехъярусные обороны и по высоте, и по дальности. Наше государство работает над тем, чтобы появился паритет по основным видам вооружения. Но пока этого не достигли – разве что в дронах”, — акцентировал спикер.

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