З Білорусі буде реальна загроза: розкрито вкрай небезпечний сценарій Лукашенка

Попри регулярні повідомлення про військову активність на території Білорусі, наразі немає підстав говорити про підготовку масштабного наступу на Україну з північного напрямку. Натомість найбільшою небезпекою залишаються диверсійно-розвідувальні групи, артилерійські обстріли та інші локальні провокації. Таку думку висловив військовий експерт Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE.

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За словами експерта, ситуація в Україні залишається складною через війну, однак вона перебуває під контролем українських Сил оборони. Він наголосив, що попри активні суспільні дискусії немає ознак критичної кризи в армії чи масового ослаблення фронту.

"Я б не сказав, що в нас такий катастрофічно складний час... У нас усе відбувається в рамках загальної оборони, як і відбувалося до цього", – зазначив Тимочко.

Експерт закликав не змішувати внутрішньополітичні процеси з реальним станом оборони країни. Водночас він застеріг, що будь-які публічні конфлікти всередині держави можуть бути використані Росією у власній пропаганді та військовому плануванні.

"Якщо противник бачить, що в нас є дискусія, яка перетворюється на конфлікт, це однозначно обнадіюватиме ворога... Але щоб "дотиснути", треба мати відповідні сили і засоби", – пояснив він.

Тимочко також припустив, що російська армія й надалі намагатиметься посилювати тиск на найбільш напружених ділянках фронту, розташованих поблизу державного кордону з Росією. Водночас він не бачить ознак підготовки великої наступальної операції з території Білорусі.

За його оцінкою, для прикордонних районів Чернігівської області ризики залишаються, однак вони пов'язані насамперед із діяльністю диверсійно-розвідувальних груп, артилерійськими ударами та іншими локальними загрозами.

"Загрози в Білорусі для Чернігівщини є, але ми не можемо говорити зараз, що це будуть якісь загальновійськові операції. Це може бути ДРГ, артилерійські обстріли і так далі", – підсумував військовий експерт.

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