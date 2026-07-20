Из Беларуси будет реальная угроза: раскрыт крайне опасный сценарий Лукашенко

Несмотря на регулярные сообщения о военной активности на территории Беларуси, нет оснований говорить о подготовке масштабного наступления на Украину с северного направления. Наибольшей опасностью остаются диверсионно-разведывательные группы, артиллерийские обстрелы и другие локальные провокации. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Тимочко в эфире "Ранок.LIVE".

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По словам эксперта, ситуация в Украине остается сложной из-за войны, однако она находится под контролем украинских сил обороны. Он подчеркнул, что, несмотря на активные общественные дискуссии, нет признаков критического кризиса в армии или массового ослабления фронта.

"Я бы не сказал, что у нас такое катастрофически сложное время... У нас все происходит в рамках всеобщей обороны, как и происходило до этого", — отметил Тимочко.

Эксперт призвал не смешивать внутриполитические процессы с реальным состоянием обороны страны. В то же время, он предостерег, что любые публичные конфликты внутри государства могут быть использованы Россией в собственной пропаганде и военном планировании.

"Если противник видит, что у нас есть дискуссия, которая превращается в конфликт, это будет однозначно обнадеживать врага... Но чтобы "дожать", нужно иметь соответствующие силы и средства", – пояснил он.

Тимочко также предположил, что российская армия и дальше будет пытаться усиливать давление на наиболее напряженных участках фронта, расположенных вблизи государственной границы с Россией. В то же время, он не видит признаков подготовки большой наступательной операции с территории Беларуси.

По его оценке, для приграничных районов Черниговской области риски остаются, однако они связаны, прежде всего, с деятельностью диверсионно-разведывательных групп, артиллерийскими ударами и другими локальными угрозами.

"Угрозы в Беларуси для Черниговщины есть, но мы не можем говорить сейчас, что это будут какие-то общевойсковые операции. Это может быть ДРГ, артиллерийские обстрелы и так далее", — подытожил военный эксперт.

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