ЮНЕСКО терміново відправляє місію у Львів: що чекає на Москву після чергового удару

Міністерство закордонних справ України домовилося з експертами ЮНЕСКО про терміновий візит до Львова для фіксації наслідків російського ракетного удару та оцінки завданої шкоди об’єктам культурної спадщини. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в ефірі телеканалу "Ми – Україна".

Удар по Львову. Фото: з відкритих джерел

За його словами, міжнародні фахівці прибудуть до України вже найближчим часом, аби на місці задокументувати руйнування та підготувати офіційну оцінку збитків.

Сибіга наголосив, що атака РФ по Львову є не лише черговим воєнним злочином, а й прямим ударом по світовій культурній спадщині, яку захищає ЮНЕСКО.

"Росія вдарила не просто по будівлях у центрі Львова – це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО, по самій організації та по всіх у світі, кому небайдужа культура", — заявив міністр.

Українська сторона підкреслює, що такі дії Росії потребують не лише політичного засудження, а й конкретних міжнародних наслідків. Зокрема, МЗС уже звернулося до ЮНЕСКО із закликом розглянути можливість запровадження санкцій проти РФ у культурній сфері.

У Києві наголошують, що систематичні удари по історичних містах України є спробою знищення культурної ідентичності та тиску на цивільне населення. Україна очікує, що міжнародні організації дадуть рішучу відповідь, яка унеможливить повторення подібних атак у майбутньому.

