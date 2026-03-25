ЮНЕСКО срочно отправляет миссию во Львов: что ждет Москву после очередного удара

Министерство иностранных дел Украины договорилось с экспертами ЮНЕСКО о срочном визите во Львов для фиксации последствий российского ракетного удара и оценки нанесенного ущерба объектам культурного наследия. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в эфире телеканала "Мы — Украина".

Удар по Львову.

По его словам, международные специалисты прибудут в Украину уже в ближайшее время, чтобы на месте задокументировать разрушение и подготовить официальную оценку ущерба.

Сибига подчеркнул, что атака РФ по Львову является не только очередным военным преступлением, но и прямым ударом по мировому культурному наследию, которое защищает ЮНЕСКО.

"Россия ударила не просто по зданиям в центре Львова – это удар по всемирному наследию ЮНЕСКО, по самой организации и всем в мире, кому небезразлична культура", — заявил министр.

Украинская сторона подчеркивает, что такие действия России нуждаются не только в политическом осуждении, но и конкретных международных последствиях. В частности, МИД уже обратился в ЮНЕСКО с призывом рассмотреть возможность введения санкций против РФ в культурной сфере.

В Киеве отмечают, что систематические удары по историческим городам Украины являются попыткой уничтожения культурной идентичности и давления на гражданское население. Украина ожидает, что международные организации дадут решительный ответ, который исключит возможность повторения подобных атак в будущем.

