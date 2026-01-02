Йому не потрібна територія: колишній російський прем’єр назвав справжню мету Путіна у війні

Незважаючи на значні втрати російських військ і мінімальні успіхи на полі бою, президент РФ Володимир Путін не має наміру відмовлятися від свого стратегічного задуму — знову втягнути Україну в сферу впливу Москви.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Про це в інтерв’ю The Times заявив колишній очільник уряду Росії Михайло Касьянов.

"Путіну не потрібна територія. Він поставив перед собою мету — знищити незалежність України — і не може відступити", — сказав він журналістам.

Касьянов також зазначив, що команда президента США Дональда Трампа не здатна досягти результатів у спробах врегулювати війну між Росією та Україною, оскільки не усвідомлює справжньої природи цього протистояння.

За його словами, у Вашингтоні й надалі виходять з хибного уявлення, що йдеться нібито про "конфлікт двох лідерів, яких необхідно примирити".

У матеріалі наголошується, що російські опозиційні діячі та аналітики переконані: для Путіна питання захоплення українських територій не є ключовим.

У публічних заявах сам Путін і представники його оточення неодноразово акцентували на потребі усунення так званих "корінних причин" війни, маючи на увазі прозахідний курс і владу в Україні.

