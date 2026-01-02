logo_ukra

Йому не потрібна територія: колишній російський прем'єр назвав справжню мету Путіна у війні
НОВИНИ

Йому не потрібна територія: колишній російський прем’єр назвав справжню мету Путіна у війні

Адміністрація президента США Дональда Трампа не може досягнути мирного врегулювання війни в Україні, бо не розуміє суті конфлікту, каже Михайло Касьянов

2 січня 2026, 22:00
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Незважаючи на значні втрати російських військ і мінімальні успіхи на полі бою, президент РФ Володимир Путін не має наміру відмовлятися від свого стратегічного задуму — знову втягнути Україну в сферу впливу Москви.

Йому не потрібна територія: колишній російський прем’єр назвав справжню мету Путіна у війні

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Про це в інтерв’ю The Times заявив колишній очільник уряду Росії Михайло Касьянов.

"Путіну не потрібна територія. Він поставив перед собою мету — знищити незалежність України — і не може відступити", — сказав він журналістам.

Касьянов також зазначив, що команда президента США Дональда Трампа не здатна досягти результатів у спробах врегулювати війну між Росією та Україною, оскільки не усвідомлює справжньої природи цього протистояння.

За його словами, у Вашингтоні й надалі виходять з хибного уявлення, що йдеться нібито про "конфлікт двох лідерів, яких необхідно примирити".

У матеріалі наголошується, що російські опозиційні діячі та аналітики переконані: для Путіна питання захоплення українських територій не є ключовим.

У публічних заявах сам Путін і представники його оточення неодноразово акцентували на потребі усунення так званих "корінних причин" війни, маючи на увазі прозахідний курс і владу в Україні.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Росія не зможе брати участь у Зимових Олімпійських іграх у Мілані та Кортіні навіть після завершення війни в Україні. Таку заяву зробила президентка Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Кірсті Ковентрі в інтерв’ю італійській газеті Corriere della Ser, повідомляє Reuters.

 За словами Ковентрі, рішення щодо участі російських спортсменів у змаганнях залишається незмінним, і жодні обставини поки не змінюють позицію МОК. Це означає, що атлети з РФ зможуть змагатися лише під нейтральним статусом, тобто без права представляти свою країну та національні символи.
 



Джерело: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/vladimir-putin-news-2026-nwj6cwb27
