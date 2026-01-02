logo

Ему не нужна территория: бывший российский премьер назвал истинную цель Путина в войне
Ему не нужна территория: бывший российский премьер назвал истинную цель Путина в войне

Администрация президента США Дональда Трампа не может достичь мирного урегулирования войны в Украине, потому что не понимает сути конфликта, говорит Михаил Касьянов

2 января 2026, 22:00
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Несмотря на значительные потери российских войск и минимальные успехи на поле боя, президент РФ Владимир Путин не намерен отказываться от своего стратегического замысла снова втянуть Украину в сферу влияния Москвы.

Ему не нужна территория: бывший российский премьер назвал истинную цель Путина в войне

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом в интервью The Times заявил бывший глава правительства России Михаил Касьянов.

"Путину не нужна территория. Он поставил перед собой цель – уничтожить независимость Украины – и не может отступить", – сказал он журналистам.

Касьянов также отметил, что команда президента США Дональда Трампа не способна добиться результатов в попытках урегулировать войну между Россией и Украиной, поскольку не осознает подлинную природу этого противостояния.

По его словам, в Вашингтоне и дальше выходят из ложного представления, что речь якобы идет о "конфликте двух лидеров, которых необходимо примирить".

В материале отмечается, что российские оппозиционные деятели и аналитики убеждены: для Путина вопрос захвата украинских территорий не является ключевым.

В публичных заявлениях сам Путин и представители его окружения неоднократно акцентировали внимание на необходимости устранения так называемых "коренных причин" войны, имея в виду прозападный курс и власть в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Россия не сможет участвовать в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортине даже после завершения войны в Украине. Такое заявление сделала президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри в интервью итальянской газете Corriere della Ser, сообщает Reuters.

По словам Ковентри, решение по участию российских спортсменов в соревнованиях остается неизменным, и никакие обстоятельства пока не меняют позицию МОК. Это значит, что атлеты из РФ смогут соперничать только под нейтральным статусом, то есть без права представлять свою страну и национальные символы.



Источник: https://www.thetimes.com/world/russia-ukraine-war/article/vladimir-putin-news-2026-nwj6cwb27
