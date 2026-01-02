Несмотря на значительные потери российских войск и минимальные успехи на поле боя, президент РФ Владимир Путин не намерен отказываться от своего стратегического замысла снова втянуть Украину в сферу влияния Москвы.

Об этом в интервью The Times заявил бывший глава правительства России Михаил Касьянов.

"Путину не нужна территория. Он поставил перед собой цель – уничтожить независимость Украины – и не может отступить", – сказал он журналистам.

Касьянов также отметил, что команда президента США Дональда Трампа не способна добиться результатов в попытках урегулировать войну между Россией и Украиной, поскольку не осознает подлинную природу этого противостояния.

По его словам, в Вашингтоне и дальше выходят из ложного представления, что речь якобы идет о "конфликте двух лидеров, которых необходимо примирить".

В материале отмечается, что российские оппозиционные деятели и аналитики убеждены: для Путина вопрос захвата украинских территорий не является ключевым.

В публичных заявлениях сам Путин и представители его окружения неоднократно акцентировали внимание на необходимости устранения так называемых "коренных причин" войны, имея в виду прозападный курс и власть в Украине.

