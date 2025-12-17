Одним з найважливіших приводів Кремля для нападу на Україну були нібито війська НАТО, що вже перебували тут, або загроза їх появи. Однак війна та умови її можливого завершення не запобігли, а наблизили те, чого Кремль хоче уникнути: війська НАТО справді можуть опинитися біля російських кордонів. Таке припущення зробив військовий оглядач BILD Юліан Репке і пояснив, як це може статися.

"Якщо Росія припинить бойові дії, в Україну прийдуть солдати НАТО" - експерт

"Президент України Володимир Зеленський, європейські глави держав та урядів під керівництвом Фрідріха Мерца та високопоставлені представники США ухвалили рішення про "надійні гарантії безпеки" для України. Єдина умова: Київ має вивести війська з Донбасу та погодитися на припинення вогню. Гарантії, згідно з домовленістю, включають європейські „багатонаціональні сили в Україні“ в рамках "коаліції бажаючих, яку підтримує США". Коаліція, згідно з текстом, повинна "допомагати у відновленні збройних сил України, забезпеченні безпеки повітряного простору та на морі, у тому числі через проведення операцій в Україні"", – зазначає експерт.

Він наголошує, що ці сили в Україні з'являться лише у тому випадку, якщо буде досягнуто припинення вогню чи мирний договір між Росією та Україною. У разі нового сплеску бойових дій між Москвою та Києвом західні країни можуть "задіяти застосування збройних сил, розвідувальну та логістичну підтримку, а також економічні та дипломатичні заходи", щоб "сприяти відновленню миру та безпеки" в Україні.

"Прямо кажучи: якщо Україна погодиться на виведення військ із Донбасу і потім відповідно до договору зброя замовкне, то західні гарантії безпеки набудуть чинності, після чого солдати з країн НАТО прибудуть до України, а літаки НАТО контролюватимуть український повітряний простір. При цьому абсолютно не має значення, чи Росія дотримуватиметься угоди чи порушить мир. Це означає: своєю агресивною політикою Путін забив потужний автогол. Якщо Україна прийме російські вимоги, збудеться найгірший кошмар Путіна — офіційне введення західних військових на територію України", – наголосив Репке.

Саме тому експерти виходять з того, що Росія не може і не хоче реалізовувати ініційований нею "мирний процес" ціною українських територіальних поступок.

"Парадокс полягає в наступному: Росія може бути впевнена, що західні гарантії безпеки і разом із ними західні солдати залишаться осторонь, тільки якщо армія Путіна продовжить наступ і не погодиться на жодну угоду зі США", – наголосив експерт.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що в МЗС Росії заявили про готовність до мирної угоди про війну в Україні, проте наполягають на контролі над окупованими територіями та відмові від військ НАТО.