Одним из важнейших поводов Кремля для нападения на Украину были якобы уже находившиеся здесь войска НАТО или угроза их появления. Однако война и условия её возможного завершения не предотвратили, а приблизили то, чего Кремль хочет избежать: войска НАТО действительно могут оказаться у российских границ. Такое предположение сделал военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке и объяснил, как это может случиться:

«Если Россия прекратит боевые действия, в Украину придут солдаты НАТО» — эксперт

"Президент Украины Владимир Зеленский, европейские главы государств и правительств под руководством Фридриха Мерца и высокопоставленные представители США приняли решение о "надёжных гарантиях безопасности" для Украины. Единственное условие: Киев должен вывести войска из Донбасса и согласиться на прекращение огня. Гарантии, согласно договорённости, включают европейские „многонациональные силы в Украине“ в рамках "коалиции желающих, поддерживаемой США". Коалиция, согласно тексту, должна "помогать в восстановлении вооружённых сил Украины, обеспечении безопасности воздушного пространства и на море, в том числе посредством проведения операций в Украине"", – отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что эти силы в Украине появятся только в том случае, если будет достигнуто прекращение огня или мирный договор между Россией и Украиной. В случае нового всплеска боевых действий между Москвой и Киевом западные страны могут "задействовать применение вооружённых сил, разведывательную и логистическую поддержку, а также экономические и дипломатические меры", чтобы "содействовать восстановлению мира и безопасности" в Украине.

"Прямо говоря: если Украина согласится на вывод войск из Донбасса и затем в соответствии с договором оружие замолчит, то западные гарантии безопасности вступят в силу, после чего солдаты из стран НАТО прибудут в Украину, а самолёты НАТО будут контролировать украинское воздушное пространство. При этом совершенно не имеет значения, будет ли Россия соблюдать соглашение или нарушит мир. Это означает: своей агрессивной политикой Путин забил себе мощный автогол. Если Украина примет российские требования, сбудется худший кошмар Путина — официальный ввод западных военных на территорию Украины", – подчеркнул Рёпке.

Именно поэтому эксперты исходят из того, что Россия не может и не хочет реализовывать инициированный ею самой "мирный процесс" ценой украинских территориальных уступок.

"Парадокс заключается в следующем: Россия может быть уверена, что западные гарантии безопасности и вместе с ними западные солдаты останутся в стороне, только если армия Путина продолжит наступление и не согласится ни на какую сделку с США", – подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в МИД России заявили о готовности к мирному соглашению о войне в Украине, однако настаивают на контроле над оккупированными территориями и отказе от войск НАТО.