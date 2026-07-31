"Якщо не зупинити Росію зараз...": США розкрили очі на реалії злочинів Путіна

Україна зберігає реальні шанси на перемогу у війні з Росією, незважаючи на чисельну перевагу армії агресора. Вирішальним фактором є не кількість особового складу чи техніки, а ефективність управління військами, якість підготовки та використання сучасних технологій. Про це заявив командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький в інтерв'ю американській консервативній блогерці Лорі Лумер.

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Відповідаючи на запитання про те, чому Сполучені Штати мають і надалі підтримувати Україну, Білецький наголосив, що історія знає чимало прикладів, коли менші за чисельністю армії перемагали сильнішого противника.

"Війни працюють нелінійно. Якби все вирішувала лише кількість людей і ресурсів, слабші держави просто капітулювали б без боротьби. Ми демонструємо досить високу ефективність як у глибинних ударах, так і на лінії фронту. Україна має шанси перемогти Росію", – заявив він.

За словами командира, Третій армійський корпус нині утримує понад 150 кілометрів фронту на Лимансько-Борівському напрямку, де протистоїть підрозділам трьох російських армій. Білецький зазначив, що після того, як корпус дев'ять місяців тому прийняв цю ділянку оборони, вдалося зупинити просування окупантів. Якщо раніше українські війська щомісяця втрачали десятки квадратних кілометрів території, то зараз не лише втримують позиції, а й місцями повертають втрачені землі.

Командир назвав три головні складові такого результату. Перша – перехід до сучасної моделі управління mission command, яка надає більше повноважень командирам на місцях. Друга – створення професійного сержантського корпусу та нові стандарти підготовки особового складу. Третя – масштабне використання безпілотних систем.

"Армія – це не один винахід чи геніальне рішення. Я порівнюю її з оркестром: усі повинні грати злагоджено і в унісон", – пояснив Білецький.

Він також звернувся до американської аудиторії із закликом розглядати підтримку України як інвестицію у власну безпеку. За його словами, якщо Росію не зупинити зараз, у майбутньому стримування її агресії коштуватиме США та союзникам значно дорожче.

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