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"Если не остановить Россию сейчас...": США открыли глаза на реалии преступлений Путина

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий заявил, что исход войны определяют не численность войск, а эффективное управление, профессиональный сержантский корпус, современные технологии и использование беспилотных систем

31 июля 2026, 15:40
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Клименко Елена

Украина сохраняет реальные шансы на победу в войне с Россией, невзирая на численное преимущество армии агрессора. Решающим фактором является не количество личного состава или техники, а эффективность управления войсками, качество подготовки и использования современных технологий. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий в интервью американской консервативной блоггерке Лори Лумер.

"Если не остановить Россию сейчас...": США открыли глаза на реалии преступлений Путина

Фото: из открытых источников

Отвечая на вопрос о том, почему Соединенные Штаты должны и дальше поддерживать Украину, Белецкий подчеркнул, что история знает немало примеров, когда меньшие по численности армии побеждали более сильного противника.

"Войны работают нелинейно. Если бы все решало только количество людей и ресурсов, более слабые государства просто капитулировали бы без борьбы. Мы демонстрируем достаточно высокую эффективность как в глубинных ударах, так и на линии фронта. У Украины есть шансы победить Россию", – заявил он.

По словам командира, Третий армейский корпус в настоящее время содержит более 150 километров фронта на Лиманско-Боровском направлении, где противостоит подразделениям трех российских армий. Белецкий отметил, что после того, как корпус девять месяцев назад принял этот участок обороны, удалось остановить продвижение оккупантов. Если раньше украинские войска ежемесячно теряли десятки квадратных километров территории, то сейчас не только удерживают позиции, но и местами возвращают утраченные земли.

Командир назвал три главных составляющих такого результата. Первая – переход к современной модели управления mission command, предоставляющей больше полномочий командирам на местах. Вторая – создание профессионального сержантского корпуса и новые стандарты подготовки личного состава. Третья – масштабное использование беспилотных систем.  

"Армия – это не одно изобретение или гениальное решение. Я сравниваю его с оркестром: все должны играть слаженно и в унисон", – объяснил Белецкий.  

Он также обратился к американской аудитории с призывом рассматривать поддержку Украины как инвестицию в собственную безопасность. По его словам, если Россию не остановить сейчас, в будущем сдерживание ее агрессии будет стоить США и союзникам значительно дороже .

Портал "Комментарии" уже писал , что инцидент с неизвестным воздушным объектом, который упал в Люблинском воеводстве и оставил после себя десятиметровый кратер, обнажил серьезные проблемы польской системы противовоздушной обороны. Такую оценку дал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов Геннадий Хазан, комментируя действия польских военных.



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