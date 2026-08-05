«Якщо дефіциту немає, то де Patriot?»: Трампа жорстко принизили незручним питанням щодо України

Відмова президента США Дональда Трампа надати Україні додаткові ракети для систем Patriot може бути пов'язана не лише з війною на Близькому Сході, а й із внутрішніми проблемами американської протиповітряної оборони. Таку думку висловив журналіст і політичний оглядач Віталій Портников, коментуючи повідомлення Financial Times про підсумки зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським.

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За словами Портникова, американський лідер фактично підтвердив інформацію британського видання, заявивши, що США самі потребують цих ракет.

"Трамп стверджував, що не може надати цих ракет, бо і самі Сполучені Штати потребують їх у додатковій кількості", – зазначив журналіст.

Портников звернув увагу, що питання нестачі ракет для Patriot активно обговорюється у США після загострення ситуації на Близькому Сході. Він нагадав слова Володимира Зеленського про те, що під час протистояння Ізраїлю та США з Іраном американські військові були змушені використати сотні протиракет.

"В один із перших днів масштабної операції Сполучені Штати використали близько 800 ракет", – нагадав Портников, посилаючись на заяву президента України.

Водночас експерт звернув увагу на суперечливість позиції Вашингтона. З одного боку, адміністрація Трампа пояснює відмову необхідністю зберегти власні запаси, а з іншого – Пентагон запевняє, що дефіциту ракет немає.

"Якщо Пентагон не бажає визнавати факту, що у нього недостатньо ракет, тоді виникає наступне питання: а чому ж ці ракети не передаються Україні, якщо немає дефіциту?", – наголосив Портников.

На його думку, саме ця суперечність може стати аргументом для української дипломатії у переговорах із Білим домом.

"Надання Україні хоча б частини ракет для батарей Patriot було б до певної міри порятунком репутації президента Сполучених Штатів та його міністра оборони", – вважає журналіст.

Портал "Коментарі" вже писав, що від початку 2026 року Україна зіткнулася з істотним скороченням постачання антибалістичних ракет, необхідних для роботи систем протиповітряної оборони. За словами президента Володимира Зеленського, обсяги такої допомоги зменшилися приблизно утричі, що створює серйозні ризики для захисту українського неба на тлі постійних російських ракетних атак. Про це глава держави повідомив під час засідання Ради національної безпеки і оборони.