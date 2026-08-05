«Если дефицита нет, то где Patriot?»: Трампа жестко унизили неудобным вопросом по Украине

Отказ президента США Дональда Трампа предоставить Украине дополнительные ракеты для систем Patriot может быть связан не только с войной на Ближнем Востоке, но и с внутренними проблемами американской противовоздушной обороны. Такое мнение высказал журналист и политический обозреватель Виталий Портников, комментируя сообщение Financial Times об итогах встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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По словам Портникова, американский лидер фактически подтвердил информацию британского издания, заявив, что США сами нуждаются в этих ракетах.

"Трамп утверждал, что не может предоставить эти ракеты, потому что и сами Соединенные Штаты нуждаются в их в дополнительном количестве", — отметил журналист.

Портников обратил внимание, что вопрос о нехватке ракет для Patriot активно обсуждается в США после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он напомнил слова Владимира Зеленского о том, что при противостоянии Израиля и США с Ираном американские военные были вынуждены использовать сотни противоракет.

"В один из первых дней масштабной операции Соединенные Штаты использовали около 800 ракет", – напомнил Портников, ссылаясь на заявление президента Украины.

В то же время эксперт обратил внимание на противоречивость позиции Вашингтона. С одной стороны администрация Трампа объясняет отказ необходимостью сохранить собственные запасы, а с другой – Пентагон уверяет, что дефицита ракет нет.

"Если Пентагон не желает признавать факта, что у него недостаточно ракет, тогда возникает следующий вопрос: а почему эти ракеты не передаются Украине, если нет дефицита?", — подчеркнул Портников.

По его мнению, именно это противоречие может стать аргументом украинской дипломатии в переговорах с Белым домом.

"Предоставление Украине хотя бы части ракет для батарей Patriot было в известной степени спасением репутации президента Соединенных Штатов и его министра обороны", — считает журналист.

Портал "Комментарии" уже писал , что с начала 2026 года Украина столкнулась с существенным сокращением поставки антибалистических ракет, необходимых для работы систем противовоздушной обороны. По словам президента Владимира Зеленского, объемы такой помощи уменьшились примерно в три раза, что создает серьезные риски для защиты украинского неба на фоне постоянных российских ракетных атак. Об этом глава государства сообщил во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.