Який сенс у переговорах, заради переговорів: чи можливе перемир'я до Різдва
НОВИНИ

Який сенс у переговорах, заради переговорів: чи можливе перемир’я до Різдва

У ході переговорів Україна окреслила певні позиції, якими не згодна поступатися

16 грудня 2025, 09:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Для декого може здатися, що немає сенсу у раундах переговорів, коли сторони не можуть дійти до спільного знаменника. Проте наразі це цілком нормальна ситуація під час саме таких переговорів. Таку думку висловив політолог, кандидат політичних наук Денис Гороховський.

Який сенс у переговорах, заради переговорів: чи можливе перемир’я до Різдва

Переговори у Берліні. Фото: з відкритих джерел

Експерт зазначив, що у ході переговорів Україна також окреслила певні позиції, якими не згодна поступатися – це передача країні-окупанту територій, які наразі знаходяться під контролем України. Тому це не перемовини заради перемовин, а складний шлях, який все одно доведеться пройти у пошуках компромісу. 

"Чи є шанс за перемир'я до Різдва? Малоймовірно, але, можливо, будуть якісь локальні домовленості, наприклад тиждень без масових обстрілів чи взаємних атак по енергосистеми. Також можливі домовленості щодо обміну полоненими", – висловився Денис Гороховський.

Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме Донбас російським ні де-факто, ні де-юре. Про це український лідер наголосив під час спілкування з українськими ЗМІ.

"Що стосується позиції росіян, поки що вона не змінилась, ви знаєте, що вони хочуть наш Донбас. Позиція наша практична, реальна, справедлива, ми на ній стоїмо, а ми не хочемо віддавати наш Донбас. Американці хочуть знайти компроміс, вони пропонують вільну економічну зону. Я ще раз підкреслюю, вільна економічна зона – це не значить, що під керівництвом Російської Федерації", — зазначив президент. 

Володимир Зеленський зазначив, що питання територій обговорюється, проте Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською.




