Який сенс у переговорах, заради переговорів: чи можливе перемир’я до Різдва

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Для декого може здатися, що немає сенсу у раундах переговорів, коли сторони не можуть дійти до спільного знаменника. Проте наразі це цілком нормальна ситуація під час саме таких переговорів. Таку думку висловив політолог, кандидат політичних наук Денис Гороховський.
Переговори у Берліні. Фото: з відкритих джерел
Експерт зазначив, що у ході переговорів Україна також окреслила певні позиції, якими не згодна поступатися – це передача країні-окупанту територій, які наразі знаходяться під контролем України. Тому це не перемовини заради перемовин, а складний шлях, який все одно доведеться пройти у пошуках компромісу.
Читайте також на порталі "Коментарі" — глава української держави Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнаватиме Донбас російським ні де-факто, ні де-юре. Про це український лідер наголосив під час спілкування з українськими ЗМІ.
Володимир Зеленський зазначив, що питання територій обговорюється, проте Україна не визнаватиме тимчасово окуповану частину Донбасу російською.