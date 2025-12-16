Какой смысл в переговорах, ради переговоров: возможно ли перемирие к Рождеству

Рубрики
Для некоторых может показаться, что нет смысла в раундах переговоров, когда стороны не могут дойти до общего знаменателя. Однако это вполне нормальная ситуация во время именно таких переговоров. Такое мнение высказал политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский.
Переговоры в Берлине. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что в ходе переговоров Украина также очертила определенные позиции, которые не согласна уступать – это передача стране-оккупанту территорий, которые находятся под контролем Украины. Поэтому это не переговоры для переговоров, а сложный путь, который все равно придется пройти в поисках компромисса.
Читайте на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать Донбасс российским ни де-факто, ни де-юре. Об этом украинский лидер подчеркнул во время общения с украинскими СМИ.
Владимир Зеленский отметил, что вопрос территорий обсуждается, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса на русском.