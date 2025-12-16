logo

Какой смысл в переговорах, ради переговоров: возможно ли перемирие к Рождеству
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой смысл в переговорах, ради переговоров: возможно ли перемирие к Рождеству

В ходе переговоров Украина очертила определенные позиции, которым не согласна уступать

16 декабря 2025, 09:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Для некоторых может показаться, что нет смысла в раундах переговоров, когда стороны не могут дойти до общего знаменателя. Однако это вполне нормальная ситуация во время именно таких переговоров. Такое мнение высказал политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский.

Переговоры в Берлине. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что в ходе переговоров Украина также очертила определенные позиции, которые не согласна уступать – это передача стране-оккупанту территорий, которые находятся под контролем Украины. Поэтому это не переговоры для переговоров, а сложный путь, который все равно придется пройти в поисках компромисса.

"Есть ли шанс за перемирие к Рождеству? Маловероятно, но, возможно, будут какие-то локальные договоренности, например, неделю без массовых обстрелов или взаимных атак по энергосистеме. Также возможны договоренности по обмену пленными", – высказался Денис Гороховский.

Читайте на портале "Комментарии" — глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать Донбасс российским ни де-факто, ни де-юре. Об этом украинский лидер подчеркнул во время общения с украинскими СМИ.

"Что касается позиции россиян, пока она не изменилась, вы знаете, что они хотят наш Донбасс. Позиция наша практичная, реальная, справедливая, мы на ней стоим, а мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, они предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркиваю, это подчеркнут, свободная экономическая."

Владимир Зеленский отметил, что вопрос территорий обсуждается, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса на русском.




